La innovació catalana aterra a Las Vegas a la cerca de “mercats madurs”

La digitalització de l’ecosistema empresarial és un projecte que fa anys que recorre els plans estratègics de les principals institucions del país. Amb un departament inclòs dins la vicepresidència, el Govern pretén prendre impuls a les infraestructures tecnològiques catalanes per fer elevar la competitivitat del teixit productiu del territori fins als nivells de mercats més habituats a la innovació, com els dels Estats Units. Catalunya no és, però, l’única. “Estan passant coses, però a tot arreu”, avisa la portaveu de l’emergent catalana QBeast Paola Pardo. La startup, una spinoff del Barcelona Supercomputing Center, serà una de les vuit firmes que Generalitat i Ajuntament portaran al MWC de Las Vegas – una gran oportunitat, coincideixen els seus dirigents, per obrir escletxes catalanes a un mercat molt més acostumat a la mena d’empreses tecnològiques que cada cop sorgeixen amb més assiduïtat al país–. “Podem fer que girin els ulls cap aquí“, celebra Pardo.

Les iniciatives triades per l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Activa, i pel departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, de la mà de l’agència per la competitivitat de l’empresa Acció, porten als Estats Units tots els cantons i verticals del sector tecnològic català. La mateixa QBeast, des del BSC, proposa una nova eina de gestió de grans quantitats de dades per a les empreses; mentre que la barcelonina Brickken s’especialitza en la tokenització d’actius financers. També al món del web3 opera Linking Realities, una empresa que ajuda a crear avatars al metavers a partir de dades del món físic. Més tradicional és el model de negoci d’Accent Advanced Systems, que ofereix solucions de control i localització de la força de treball per a empreses de diversos sectors. Tot i que alguns dels mercats d’aquestes propostes innovadores a Catalunya són menys actius que a altres països, fins i tot de l’entorn europeu, els emprenedors i directius coincideixen a reconèixer, especialment al voltant de Barcelona, una munió de nous negocis innovadors. Molts d’ells, però, han de mirar cap a fora del país en busca de “mercats més madurs que el català”, explica Cai Felip, CEO de Linking Realities. Las Vegas, així, es postula com un nou punt de partida per al creixent sector tecnològic català, de la mà de vuit ambaixadores amb ambicions disruptives.

QBeast, una caseta al llac de les dades

QBeast és un dels exemples dels nous mercats que la transició digital de les empreses està obrint a Catalunya. La spinoff del BSC es dedica a la gestió de grans masses de dades –com les que ha d’emmagatzemar, transportar, analitzar i tractar una companyia quan es mou cap a l’espai virtual i hi opera–. Pardo, enginyera de dades i portaveu tecnològica de la companyia explica, en aquest sentit, que el seu client potencial no ocupa un nínxol concret, en tant que la gestió de dades “no pot encabir una indústria només”. QBeast pot col·laborar amb “qualsevol empresa amb grans quantitats de dades que estigui en transició cap a un món digital”.

Els exigents ritmes de la gestió empresarial fan impossible operar sense un tractament no només exhaustiu de les dades, sinó també eficient. És en aquest camp, en el purament logístic, on Pardo veu les grans mancances d’aquestes iniciatives tant a Catalunya com a molts dels seus mercats veïns. Tot i que moltes firmes estan completant el trasllat de les seves dades a interfícies digitals, per la infraestructura del seu ordenament “trien opcions pobres, o poc escalables; els sistemes que hi ha són massa complexos”. El camí de la startup catalana, doncs, és apostar per la tecnologia lakehouse, un programari que simplifica i estructura l’abocament i posterior classificació de les dades. “El concepte està més estès als Estats Units, però totes les empreses, especialment les grans, buscaran organitzar les seves dades amb un model lakehouse”, valora la portaveu. Falta, però, “entendre-ho”.

Facilitar la transició cap a la mena de producte que ofereix QBeast és, de fet, un dels objectius de la visita de l’emergent al MWC de Las Vegas. Tot i que Pardo reconeix que “estan passant coses a tot el món, i totes les empreses busquen perfils de gestió de dades”, obrir escletxes a un mercat més acostumat a la seva activitat apropa l’èxit a la startup; i també a un sector tecnològic igual de naixent com és el català. “Esperem que els clients que ens visitin es fixin més en els nostres mercats locals” –uns mercats, al voltant de Barcelona, que troben suport institucional com el que ha assistit la mateixa QBeast a aterrar a Nevada: el de la Capital, Acció o Barcelona Activa, entre altres–. Al voltant de la seva estructura i seguint el camí correcte, l’empresa busca transcendir la relació entre venedor i consumidor. “El que és bonic és crear comunitat a partir de la tecnologia”, opina la portaveu.

Linking Realities

En els últims anys, sobretot des que Facebook va virar la seva estratègia donant naixement a Meta, el món del metavers viu una autèntica revolució. A Catalunya aquesta revolució no ha passat desapercebuda i comencem a veure com el sector està començant a créixer. Un dels exemples que tenim al nostre país d’una empresa que es dedica al món del metavers és Linking Realities, una empresa catalana que es dedica a gestionar la identitat digital de la gent que està present a les xarxes i al metavers. Concretament, Linking Realities es dedica a “facilitar la connexió a nous espais o realitats del dia a dia”, segons declara al TotEconomia el conseller delegat de l’empresa, Cai Felip.

És per això que Felip també explica que anar al MWC de Las Vegas suposa un pas endavant per a ells, ja que els permetrà conèixer noves realitats d’un mercat molt més madur que el català pel que fa al metavers. A més, en estar molt més desenvolupat el mercat, el CEO de Linking Realities, també assegura que tenir l’oportunitat d’anar a Las Vegas permetrà accedir a nous clients i inversors i, tant, començar-se a fer un espai dins del mercat americà. De fet, un dels objectius immediats després del congrés és poder obrir una filial als Estats Units, tot plegat gràcies al tancament d’una ronda d’inversió d’1,5 milions d’euros.

Accent Systems, la traçabilitat

Dins de les noves tecnologies al voltant de la connectivitat, l’internet de les coses s’ha posicionat com unes de les que més sortides tangibles té i que més s’està desenvolupant a Catalunya. Un dels actors més destacables dins del mercat català és Accent Systems, una empresa amb més de 15 anys d’experiència que ofereix solucions per a les operacions de traçabilitat i localització d’actius. Entre d’altres, ofereixes diverses solucions per a les empreses per a controlar accessos o oferir seguretat als treballadors a través del monitoratge dels diferents actius. Al cap i a la fi, el que permeten totes les solucions d’Accent és optimitzar processos.

De cara a la visita al MWC de Las Vegas, el CEO de l’empresa, Jordi Casamada, assegura al TotEconomia, que suposa crear i establir una xarxa amb potencials inversors i clients als Estats Units que permetrà a l’empresa catalana posicionar-se en aquest mercat. A més, cal destacar que el 70% de la facturació d’Accent arriba d’empreses internacionals, ja que el mercat a l’Estat, i a Catalunya, no és prou madur. Per tant, establir aquestes connexions, en aquest cas als EUA, esdevé fonamental. Ara bé, en aquesta línia Casamada també considera que a Catalunya falta competència en el sector i que si s’aconseguís crear un ecosistema català permetria crear “més i millors oportunitats” per al sector i permetria crear sinergies entre les empreses, fet que acabaria repercutint positivament en el país.

Brickken, pot un pis ser un criptoactiu?

Els negocis a la blockchain han acumulat tanta notorietat com rebuig entre la població general d’ençà de la popularització d’actius com el Bitcoin. El públic relaciona, cada cop més, la cadena de blocs i el web3 amb els seus usos més nocius i de menys utilitat social, aquells purament especulatius. Tot i això, les possibilitats van molt més enllà: des de la implementació d’una identitat descentralitzada sobirana fins a la recerca de noves fonts de finançament empresarial a partir de convertir en tokens actius físics, com un local o un habitatge. Aquesta és la proposta de Brickken, l’emergent barcelonina fundada per Edwin Mata. El CEO explica, de fet, que la idea de la nova firma sorgeix d’una cerca infructuosa de capital per a una empresa de real estate. “Sense un capital inicial no podíem accedir a les vies normals de finançament, com el banc”, recorda Mata, que amb el seu nou negoci es marca l’objectiu d’obrir l’accés a liquiditat per a nous projectes fora dels camins tradicionals.

“Podem transformar qualsevol actiu i dividir-lo en tokens”, explica Mata. El gran problema de la costa oriental de l’atlàntic, el que aspira a resoldre Brickken, és el de l’accés a finançament per emergents de tota mena. “No venim a reemplaçar el Venture Capital”, precisa el conseller delegat, si bé aspira a cobrir un nínxol a un mercat en què “les empreses cada cop busquen més vies de finançament diferents”. Talment com molts dels seus companys de viatge cap al MWC de Las Vegas, el seu client potencial no encaixa en un perfil tancat. “Ens busquen early startuyps, real estate, fons de capital risc estranger que busquen diversificar la seva cartera, projectes sostenibles; fins i tot donacions”, enumera. “Qualsevol vertical, al final, necessita una font de finançament”.

Igual que en el cas de Qbeast, i en el de moltes firmes catalanes, espanyoles i europees que decideixen plantar la seva bandera als Estats Units, Mata espera l’arribada del MWC Las Vegas per tractar amb clients més oberts a les noves iniciatives tecnològiques, més versats en propostes com la que ha fundat. “A Espanya s’han trencat molts ponts entre reguladors i operadors”, lamenta el CEO, mentre que a altres països s’han buscat els punts comuns per, simplement, donar compte d’una nova realitat tecnològica i ordenar-la com calgui en cada context. Per continuar amb aquesta feina, a banda de la cerca de clients, Brickken es troba enmig d’una ronda de finançament amb un objectiu de 2,5 milions d’euros, per la que ja tenen diversos fons tancats. “La meta és llistar el token a un exchange l’any vinent i seguir el camí d’una empresa nadiua a la blockchain”, projecta l’emprenedor.