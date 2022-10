Indústria accelera la resolució del Perte després dels dubtes de Volkswagen

La resolució definitiva del Perte del vehicle elèctric i connectat arribarà per fi la pròxima setmana. Amb setmanes de retard, en tant que les primeres previsions del govern espanyol situaven la comunicació dels ajuts a principis d’octubre, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme comunicarà en qüestió de dies a les empreses quina part del muntant total del primer projecte estratègic els hi assignaran.

El departament dirigit per Reyes Maroto ha accelerat la resolució després dels dubtes del grup Volkswagen respecte del projecte amb més pes econòmic del Perte, la gigafàbrica de bateries per al vehicle elèctric que la companyia alemanya instal·laria a Sagunt, al País Valencià. L’automobilística, que espera traccionar amb aquesta planta una inversió total de 10.000 milions d’euros –seria la més important de la història de la indústria espanyola– s’havia plantejat sortir del projecte a causa dels retards administratius en la concessió dels fons.

Segons ha confirmat el ministeri, amb aquesta assignació, les subvencions europees al sector de l’automòbil començarien a repartir-se abans que acabi el 2022. Després de la reculada de Volkswagen i Seat, Maroto ha anunciat un augment de la dotació d’aquest primer Perte del vehicle elèctric, fins als 877,2 milions d’euros, el que suposaria afegir-ne prop de 200 a la proposta inicial que l’executiu espanyol havia fet a l’agost. L’escàs finançament i els dilatats ritmes de la concessió ja havien fet retirar-se a un dels principals candidats, la fàbrica d’Almussafes de Ford.

El Perte aspira a contribuir a la transformació del sector de l’automoció a l’Estat / Europa Press

2.975 milions d’euros

Els 877,2 milions que projecta Indústria per a finals d’any, així, haurien de servir de tractor per a una inversió privada que més que la triplicaria. Segons les estimacions del ministeri, el conjunt d’inversions dedicades al Perte VEC mobilitzarien un total de 2.250 milions d’euros de capital corporatiu que hauria de servir per renovar la indústria de l’automòbil de l’Estat.

El conjunt d’ajudes previstes per a la indústria automobilística supera, així, els 2.000 milions d’euros. Complementen aquest primer Perte els diversos plans Moves, amb dotacions conjuntes superiors als 1.000 milions d’euros; o el programa tecnològic de mobilitat sostenible del CDTI, que arriba als 40 milions.

El pròxim pas, els avals

Després de la comunicació de les xifres definitives, els grups empresarials beneficiaris hauran de presentar els avals exigits per les administracions. Si bé aquest serà un problema especialment per a les pimes participants per les quantitats demandades, l’executiu espera poder començar a repartir les subvencions abans del 2023. Un cop finalitzada la primera edició del Perte Vec, Indústria obrirà una nova línia d’ajudes per completar el muntant total assignat al programa i “oferir una continuïtat en el suport que necessita el sector”.