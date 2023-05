IBM podria substituir 7.800 llocs de treball amb intel·ligència artificial

La companyia referent en el món tecnològic i informàtic, IBM ha anunciat que podria deixar de contractar persones en certs llocs de treball i substituir-les amb intel·ligència artificial. Aquestes declaracions les ha fet el conseller delegat de la companyia, Arvind Krishna qui ha declarat al mitjà Bloomberg aquest dimarts que aquelles posicions que no siguin de cara el públic aniran desapareixent, ja que la seva feina la podran fer les màquines. Amb tot, doncs, Krishna ha parlat d’un 30% de la plantilla d’aquests departaments, el que equivaldria a unes 7.800 persones.

La intel·ligència artificial podria fer realitat una de les pors més grans de la societat actual: ser substituïts per ordinadors o robots. En aquest context, el primer a fer veure que és una possibilitat que no queda tan lluny ha estat el conseller delegat d’IBM. En el context actual i l’avanç massiu que s’està fent amb la intel·ligència artificial, Krishna ha assegurat que deixarà de contractar o bé alentirà el ritme de contractacions en aquells entorns on no hi hagi interacció amb altres humans. En altres paraules, el conseller delegat de la companyia ha remarcat que dels 26.000 treballadors que tenen en aquests departaments interns, al voltant d’un 30% serien substituïts per màquines en els pròxims anys.

Una companyia que aposta per la intel·ligència artificial

IBM és una companyia de desenvolupament de software i atenció al client. Actualment, té una plantilla de 260.000 de treballadors, però les retallades no són quelcom nou, ja que l’empresa va anunciar una reducció de la seva massa laboral a principis d’any, com pràcticament totes les empreses tecnològiques internacionals. En total Krishna va parlar de l’eliminació d’uns 5.000 llocs de treball de la part interna de la companyia. En contraposició, però, IBM ha augmentat els treballadors dels departaments de cara al públic i ha incorporat a unes 7.000 persones el primer trimestre del 2023.