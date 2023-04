Iberdrola augmenta un 40% el seu benefici fins als 1.485 milions

Ja fa temps que Europa s’ha vist sumida en una de les majors crisis energètiques de les últimes dècades. Això ha portat al fet que els preus de l’electricitat i el gas hagin augmentat exponencialment els últims dos anys i ha provocat que les grans empreses energètiques estiguin registrant beneficis rècord. L’últim exemple és el d’Iberdrola que durant el primer trimestre del 2023 ha registrat uns guanys totals de 1.485 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 40%. Segons la companyia espanyola aquest gran increment ha estat gràcies a la seva millora de resultats a Espanya i el Regne Unit.

En la mateixa línia s’ha comportat el resultat brut d’explotació (Ebitda) que ha crescut un 38% de gener a març, fins als 4.064 milions d’euros. Segons la companyia presidida per Ignacio Sánchez Galán, aquest augment s’ha donat per la recuperació del dèficit de la tarifa regulada SVT al Regne Unit, per la normalització de la producció energètica a Europa i les menors compres d’energia a preus més baixos que l’any passat, així com pel creixement en Renovables i Xarxes. Alhora, les vendes de l’energètica es va disparar en aquest primer trimestre fins als 15.460,6 milions d’euros, enfront dels 12.150 milions d’euros del mateix període de 2022.

Pel que fa als impostos pagats durant aquest primer trimestre, Iberdrola va pagar quasi 592 milions, quasi el doble que fa un any, quan en va pagar 311,5. Aquest augment dels impostos, per una banda, és per l’augment dels ingressos i també a conseqüència de la inclusió de l’impost especial a les energètiques que grava l’1,2% de les vendes a l’estat i el registre l’any passat de la plusvàlua per la reorganització dels actius d’eòlica marina als EUA el resultat de la qual era net d’impostos.

Augment pròxim al 10% aquest 2023

De cara a les previsions per aquest any, Iberdrola considera que el benefici net augmentarà un dígit mitjà/alt, és a dir entre el 5 i el 10%, sempre que es mantingui l’escenari actual, ja que es produiran, diuen, inversions de 12.000 milions d’euros per a aquest exercici. Ara bé, tot i aquests beneficis enormes, la companyia espanyola té actualment un deute financer de 43.722 milions d’euros aproximadament, el que representa un augment del 8%, respecte al mateix període de l’any passat. Tot i això, cal apuntar que en el context inflacionista actual, el 74% del deute de la companyia es troba a tipus fix, amb una vida mitjana que supera els sis anys. La liquiditat, però, és de gairebé 21.000 milions d’euros, la qual cosa li permetria cobrir 22 mesos de necessitats financeres sense recórrer al mercat.

Inversions de 10.400 milions d’euros

Durant aquests primers tres mesos de 2023, les inversions d’Iberdrola van ser per valor de 10.400 milions d’euros, la qual cosa suposa un 9% més que el mateix període de l’any anterior. És per això que Galán assegura que l’esforç inversor i la normalització de les condicions operatives han permès al grup “impulsar el creixement i continuar aportant valor a les societats de tots els països en els quals prestem servei”.

D’aquests més de 10.000 milions invertits, el 91% es van destinar a renovables. Encara que la partida més gran va anar destinada a les xarxes intel·ligents amb 4.800 milions, amb l’objectiu d’accelerar l’electrificació i fomentar l’autonomia energètica. En matèria de renovables, la partida més gran va ser l’eòlica marina amb 4.600 milions d’euros.

Aquest impuls a les inversions, juntament amb una normalització de la producció en el primer trimestre de 2023, va permetre incrementar la generació renovable a Iberdrola un 11% en el període i reduir les compres d’energia realitzades en l’exercici passat a preus elevats. D’aquesta manera, la companyia compta ja amb 40.344 megawatts (MW) renovables a tot el món.