El D-Hub es rendeix i presentarà només el 60% dels avals pel PERTE

El hub de descarbonització (D-Hub), l’únic candidat a la reindustrialització de l’antiga Nissan, ha aconseguit avals per valor de 48 milions d’euros, el 60% de les garanties que havia d’aportar d’inici segons els ajuts concedits al PERTE del vehicle elèctric. Les entitats bancàries que han avalat el hub són principalment el banc andorrà Andbank, Caixabank, Abanca, Banc Sabadell i Avalis, societat que depèn del Departament d’Economia. Així doncs, el hub renuncia a intentar trobar finançament pel 40% restant i assegura que ho deixaran per la segona convocatòria del PERTE que ja va anunciar el govern espanyol.

Les negociacions del conglomerat d’empreses han acabat de matinada. Segons el mateix comunicat del hub, “els avals garanteixen el desenvolupament i la posada en marxa dels projectes tractors del hub, centrats en la producció de vehicle elèctric”. Per això, el grup va estar negociant fins a l’últim moment per aconseguir les garanties que els permetessin rebre els fons europeus dels projectes estratègics per electrificar la fabricació de vehicles a l’Estat, que ha rebut el nom de PERTE VEC. Els bancs han estat els primers aliats en la recerca d’avals, de fet, el Banc Santander també havia mostrat interès en ajudar al hub, però finalment s’ha desdit. Amb aquesta última decisió el conglomerat d’empreses -que és l’únic candidat a obtenir les fàbriques de Nissan– ha acabat resignant-se a no aconseguir tota la inversió.

Aquesta no ha estat la primera renuncia del hub. al llarg de la setmana passada ja es va avisar que haurien de renunciar a una part de la inversió prevista “per raons tècniques”. En concret, el conglomerat d’empreses va desistir de 10 milions d’euros dels que tenien previstos, per això el propòsit total havia passat de 80 a 70 milions d’euros. De fet, el ministeri d’Indústria ha obert la porta a fer una altra convocatòria de PERTE, després que en el primer tan sols s’adjudiqués el 30% dels 2.250 milions d’euros anunciats inicialment. Així que el hub ja ha decidit deixar aquest 40% restant també per a aquesta segona convocatòria que, per altra banda, només ha estat anunciada, però no se saben les dates.

Els actius que participen en els avals

L’operació compta amb la participació de l’Institut Català de Finances (ICF). Gràcies a aquesta participació, els bancs assumiran el risc de l’operació, és a dir, en cas que no s’arribin als objectius respondran les entitats bancàries. Per altra banda, serà l’organisme de la Generalitat el que farà de contravalador. En un primer moment, l’ICF va oferir-se a posar els recursos directament, però el moviment va ser denegat per part del govern espanyol perquè no té fitxa bancària reconeguda. Els empresaris del hub han negociat directament amb els bancs durant aquesta setmana, en unes converses que també han comptat amb el suport polític del Govern. La primera que va acceptar fer-ho va ser CaixaBank, que d’inici va mostrar-se disposada a avalar 5 milions d’euros.

Tot i això, aquestes converses arriben abans de la certesa del hub d’haver aconseguit quedar-se les instal·lacions de Nissan del Consorci de la Zona Franca. Tot i que el conglomerat d’empreses va acabar sent l’únic candidat al concurs públic, les bases encara no han estat tancades i les conclusions no són definitives. Així doncs, el hub demana finançament per un projecte que fins a finals de mes no s’assegurarà.