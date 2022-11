El ‘hub’ de descarbonització més a prop d’operar als terrenys de Nissan

Les fàbriques de Nissan de la Zona Franca de Barcelona sembla que ja tenen inquilins. Aquest matí s’ha obert per fi el primer sobre del concurs públic per adjudicar un operador logístic a la zona. Tot i que el guanyador ja havia quedat clar, s’ha acabat confirmant que el hub de descarbonització liderat per QEV i Btech de la mà de l’australiana Goodman seran els nous inquilins a les fàbriques del consorci. Amb el nom, però, no n’hi ha prou. Queden encara dos nous sobres per obrir: l’oferta tècnica i l’econòmica. Un procés que “es podria allargar fins a finals de desembre”, segons confirmen algunes fonts al TOT Economia. Amb tot doncs les fàbriques no estaran operatives a finals de l’any que ve.

Dos anys després de l’anunci del tancament de la factoria de Nissan a Barcelona i gairebé un any després de les primeres informacions sobre l’arribada d’un nou projecte que convertiria l’espai en un hub per a la sostenibilitat i la mobilitat elèctrica s’ha tancat el concurs d’adjudicació. De moment, encara queden molts detalls per descobrir, com per exemple, l’extensió del projecte o quan diners pagarà el hub per instal·lar-se a les fàbriques. “El concurs s’ha tancat amb una oferta única que ha estat l’escollida, però encara queda molt per decidir”, afirmen fonts properes al concurs. Seguint els terminis legals, a finals de novembre hi haurà l’adjudicació definitiva, però fins al desembre no hi ha previst que es firmi el contracte.

El hub de descarbonització i l’empresa catalana Silence van ser els primers a formar part d’aquesta iniciativa. De fet, fins i tot es va obrir un comitè especial on autoritats, sindicats i representants de patronals i empreses van debatre sobre les activitats que es podrien o no es podrien fer en aquests terrenys. La Mesa de reindustrialització de Nissan naixia amb el clar objectiu d’aconseguir arribar a un acord amb totes les parts per construir un projecte favorable pel medi ambient, però també per a la ciutat de Barcelona.

Ofertes d’última hora no acceptades

El hub de descarbonització liderat per QEV i Btech juntament amb l’australiana Goodman van ser l’única oferta sobre la taula en el concurs que promovia el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. De fet, l’últim perllongament dels terminis per presentar el projecte fou perquè el conglomerat necessitava més temps per presentar la seva iniciativa. Tres dies abans del tancament final d’aquest concurs i després que es publiquessin les xifres que el projecte rebria dels diners del Projecte Estratègic per la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), l’automobilística xinesa Chery es va interessar per les fàbriques. “La companyia asiàtica va demanar més temps”, expliquen fonts properes al concurs.

Segons va avançar TV3, el consorci va comunicar a la Mesa de reindustrialització que havia rebut una carta d’interessos d’una empresa d’automoció xinesa en què demanen un ajornament de la licitació per analitzar la compatibilitat de la firma amb els terrenys. Tot i que la Mesa va celebrar l’interès de la firma -que el 2010 ja va sondejar la possibilitat d’establir-se a Catalunya, en una iniciativa que no va prosperar- per temes legals i jurídics de la licitació van decidir “no ajornar més el procés” i mantenir el calendari establert. Efectivament, la companyia xinesa demanava més temps per poder presentar un projecte que pogués competir amb el del hub de descarbonització, però finalment ha arribat tard i els terrenys han quedat adjudicats.

D’altra banda, fonts properes al concurs asseguren que aquest matí ha arribat un fax de les companyies Cilsa i Mecalux que havien firmat un document d’urgència per presentar-se al concurs en cas que no hi hagués cap escollit. “Ha estat una jugada ràpida per veure com sortirien les coses”, confirmen les fonts. Tot i això, ni l’oferta de Chery ni la de les dues companyies catalanes han aconseguit fer-se amb les fàbriques de Nissan.

Els conflictes amb Silence

L’empresa catalana de mobilitat compartida Silence és l’altre actor principal d’aquesta obra. Dirigida per Carlos Sotelo, la companyia va entrar a formar part d’aquest projecte amb l’esperança de quedar-se la planta que hi ha a Montcada i Reixac. La Mesa de reindustrialització, en un principi, no havia posat cap problema a la companyia per instal·lar-s’hi, però durant la segona reunió aquesta situació va canviar. A Silence se li van adjudicar part de les fàbriques de la Zona Franca, una decisió que Sotelo va lamentar i va advertir que “no continuarien en el projecte” si no se’ls donava Montcada.

Les raons que tenia Silence per preferir Montcada continua sent un misteri avui dia, però segons Miguel Ruiz, secretari general de Sigen-Usoc a Nissan, la decisió de Silence podria tenir a veure amb el no pagament de lloguer en aquelles instal·lacions. Finalment, la mesa va decidir no cedir i adjudicar la planta de Montcada a part del hub de descarbonització. Silence es va acabar resignant a quedar-se a la Zona Franca sense protestar. “Sabien que sí no s’ho quedaven ells, alguna altra empresa voldria el seu lloc”, expliquen algunes fonts properes a la reunió.

La “mala” gestió del PERTE

El gran projecte de reindustrialització de les fàbriques també es va presentar al concurs del PERTE del cotxe elèctric convocat per l’estat espanyol. En concret, el hub va rebre 107,8 milions d’euros dels fons Next Generation, una quantitat molt per sobre del que s’havia demanat prèviament. Els hi han donat el 90% dels fons que havien demanat en tan sols un any, una xifra que fa perillar l’obtenció dels avals de les companyies que conformen el hub, ja que la gran majoria són pimes i no tenen accés ni recursos a aquestes quantitats tan elevades de diners.

El ministeri d’Indústria, liderat per Reyes Maroto, anunciava aquesta injecció de diners com una bona notícia pel conglomerat que ocuparà les fàbriques de Nissan, perquè els hi donen “el 90% dels fons i no el 50% que demanaven”. Tot i això, fonts del hub asseguren que aquesta situació perjudica les empreses perquè només tenen 15 dies per aconseguir els avals i aquesta quantitat no és fàcil d’avalar.

Amb tot, la situació de les fàbriques de Nissan continua perllongant-se almenys fins a l’any que ve. Per això, Silence, i les mateixes empreses que conformen el hub s’hauran d’esperar a pràcticament finals del 2023 per començar a operar a les seves noves instal·lacions. Un camí interminable que trigarà aproximadament tres anys a resoldre’s després de gairebé un any seguit d’ajornaments.