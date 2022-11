HP se suma a l’onada d’acomiadaments de les grans tecnològiques

L’onada d’acomiadaments a les grans tecnològiques americanes continua. Si les primeres a anunciar acomiadaments van ser Meta i Amazon, en les últimes hores també s’hi ha sumat l’empresa informàtica nord-americana Hewlett-Packard (HP). Concretament, HP ha anunciat que farà fora entre 4.000 i 6.000 empleats entre el 2023 i el 2025 per compensar la caiguda de vendes d’ordinadors. En un comunicat, l’empresa amb seu a Palo Alto (Estats Units) ha informat que posarà en marxa un pla de transformació anomenat ‘Future Ready’ que comportarà un “estalvi de costos estructural important mitjançant la transformació digital, l’optimització de la cartera i l’eficiència operativa”. L’empresa calcula que aquestes accions permetran un estalvi de 1.400 milions de dòlars el 2025.

Els resultats donats a conèixer aquest dimarts mostren que els ingressos del quart trimestre van ser de 14.800 milions de dòlars, un 11,2% menys respecte al període de l’any anterior. A més, les vendes del negoci van caure un 13%, fins als 10.300 milions. “Hem tingut un final sòlid del nostre exercici fiscal tot i navegar per un entorn volàtil i la reducció de la demanda al segon semestre”, va defensar Enrique Lores, president i conseller delegat d’HP. Lores va afegir que la nova estratègia ‘Future Ready’ “permetrà servir als clients i impulsar la creació de valor a llarg termini reduint els nostres costos i reinvertint en iniciatives clau de creixement per posicionar el nostre negoci per al futur”.

D’altra banda, preveu que haurà de fer front a aproximadament 1.000 milions de dòlars en costos laborals i no laborals relacionats amb la reestructuració i altres càrrecs. Amb aproximadament 600 milions de dòlars l’any 2023, i la resta es va dividir aproximadament a parts iguals entre els anys fiscals 2024 i 2025. Ara bé, el que encara no se sap és si dins d’aquests acomiadaments anunciats s’hi inclouran els llocs de treball que té l’empresa americana a Sant Cugat del Vallès, ja que no s’ha indicat encara quins perfils busquen reduir. Ara bé, el que podria passar és el mateix cas que amb la seu de Facebook a Barcelona, que finalment no entraran dins dels acomiadaments.