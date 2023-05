L’hostaleria i el turisme catapulten les previsions de creixement de Damm

El creixement del turisme i l’hostaleria han catapultat els resultats de la companyia de begudes catalana Damm. De fet, l’empresa va aconseguir una facturació de 1.876 milions d’euros, el que representa un augment del 26% en comparació amb l’any anterior, i va obtenir un benefici net de 101,5 milions d’euros. El creixement de les vendes en tots els canals i l’impuls del negoci internacional de la companyia, han permès a Damm aconseguir un nou rècord en el seu volum de facturació. La companyia va tancar 2022 amb un equip format per 5.577 persones, un 9,35% més que l’any anterior.

En el marc de la junta general d’accionistes d’aquest dimarts -celebrada a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm-el president executiu de Damm, Demetrio Carceller, ha expressat la seva satisfacció amb els resultats obtinguts el 2022, un any en què el sector va consolidar la seva recuperació després de dos anys afectats per la pandèmia: “Durant l’últim any ens hem vist obligats a treballar intensament per a gestionar la tendència general inflacionista i les seves conseqüències sobre el consum i la política monetària. Afortunadament, 2022 també va portar bones notícies com les dades positives obtingudes pel sector turístic i la restauració que ens van permetre afrontar el complex context actual”.

El president executiu de Damm es va mostrar optimista respecte al futur i va destacar que, malgrat les dificultats que continua travessant l’economia en l’àmbit global, 2023 ha arrencat de forma molt positiva per a la companyia. “La robustesa i capacitat de creixement que està mostrant el sector hostaler durant els primers mesos de l’any i les bones perspectives del sector turístic per a la temporada estival, ens fan confiar que 2023 serà un any de creixement per a Damm”, va remarcar Carceller.

Durant l’acte, també s’ha aprovat la nova composició del Consell d’Administració que ha passat de vuit a set membres. Rudolf Louis Schweizer s’incorpora com a representant de l’empresa alemanya August Oetker KG, en substitució de Dr. h. c. August Oetker i Dr. Ernst F. Schröeder. D’aquesta manera, la companyia catalana ha assegurat que “manté el seu compromís de mantenir estable la rendibilitat a l’accionista”. Així doncs, durant la junta general d’accionistes, s’ha aprovat també el pagament de dividend en els mateixos nivells que l’any anterior.

Internacionalització i optimització de la cadena de subministrament

Durant l’última dècada Damm ha posat en marxa una estratègia d’internacionalització que ha fet possible que les seves marques estiguin presents en més de 130 països. Amb l’objectiu de continuar creixent en l’exterior i fer més rendibles i eficients les operacions internacionals de la companyia, Damm va tancar el novembre de 2022 l’adquisició de la fàbrica de cerveses britànica Eagle Brewery situada en la localitat anglesa de Bedford. Aquesta planta -la segona fàbrica que Damm posseeix a l’estranger- reforça la presència de Damm al Regne Unit, un dels principals mercats internacionals de la companyia on el dossier de cerveses de Damm continua guanyant quota de mercat any rere any.

En matèria de fabricació, la companyia ha posat en marxa diferents iniciatives amb l’objectiu de millorar l’eficiència dels seus processos. Per exemple, les inversions realitzades per aconseguir l’autosuficiència energètica de les seves plantes. I és que, Damm ja autogenera el 60% de l’energia elèctrica que empra en les seves activitats i és la cervesera amb l’extensió més gran de plaques fotovoltaiques de la península Ibèrica.

Pel que fa a l’ocupació, la companyia catalana es troba en una fase de creixement nacional i internacional. Un dels principals reptes que afronta Damm és l’atracció i desenvolupament intern del millor talent. Així doncs, l’empresa que dirigeix Carceller ha posat en marxa algunes iniciatives amb aquest objectiu. Com a resultat, l’any 2022, va incrementar la seva plantilla en prop de 500 persones, de les quals el 55% són menors de 30 anys.