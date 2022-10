Holaluz factura 562,6 milions d’euros el primer semestre

Holaluz, la companyia energètica centrada en la fotovoltaica de la catalana Carlota Pi, multiplica per tres les seves vendes durant el primer semestre del 2022, fins als 562,6 milions d’euros. L’escalada interanual ha estat d’un 201%, segons les dades de la mateixa firma, i s’ha concentrat principalment al vector de la gestió energètica, en el que registra uns ingressos superiors als 552,5 milions.

Sobre aquesta facturació, la catalana ha tancat els primers sis mesos de l’any amb uns beneficis abans d’impostos de 19,1 milions d’euros, i un resultat net d’uns 5,5 milions. Sobre uns costos operatius lleugerament superiors als 31 milions –un creixement del 74% si es compara amb els del mateix període de 2021– el marge comercial de l’energètica catalana s’ha disparat fins als 50,7 milions d’euros.

Pel que fa al vertical de l’energia solar, els primers sis mesos de l’any han deixat a Holaluz uns ingressos superiors als 10 milions d’euros, un 320% més que ara fa un any, quan es van quedar en 2,4 milions. Tot plegat arriba després de l’anunci del tancament de la venda de gas per part de l’empresa de Pi. Els 70.000 clients que hi tenien la seva tarifa contractada, així, passaran a la regulada. Les estimacions de l’empresa situen la reducció de l’EBITDA en uns 3,9 milions d’euros el 2022 i fins a 6 milions per al 2023.

La decisió s’emmarca en l’aposta estratègica per les renovables de la companyia catalana. Segons afirmen, l’energia verda és “una arma eficaç contra l’emergència climàtica”. Així, celebren haver arribat, a data de 30 de setembre, als 367.303 el nombre de clients 100% connectats a la xarxa renovable.

Accelerar el pla de negoci

Segons ha anunciat Holaluz en un comunicat, els bons resultats del semestre deixen més a prop alguns dels objectius estratègics de la seva estratègia de negoci a dos anys vista. Així, esperen arribar a les 40.000 instal·lacions energètiques gestionades el 2023 i a les 75.000 de cara al 2024. Els beneficis abans d’impostos per als pròxims dos anys, en aquest escenari, es dispararien: 32 milions d’euros el 2023 i fins a 80 milions el 2024.