Holaluz redueix un 26% els ingressos per l’abaratiment de llum

La catalana Holaluz va reduir un 26% interanual els ingressos en el quart trimestre del 2022, fins a 168,3 milions d’euros, a causa de la baixada del preu de l’energia i el cessament del negoci del gas, ha explicat la companyia en un comunicat aquest dimecres. L’empresa energètica assegura en el mateix comunicat que l’abaratiment de l’energia, en part a causa del funcionament de l’excepció ibèrica, genera menors ingressos en el negoci de representació i en les vendes de comercialització d’energia per a aquells clients amb producte indexat.

De fet, en el segment de la representació energètica, la reducció dels ingressos va ser encara major, ja que va escalar fins al 31% interanual, passant de 225,2 milions als 156,2 milions el 2022. Pel que fa a les instal·lacions solars, els ingressos van augmentar exponencialment en passar 0,9 milions en el quart trimestre del 2021 a 12,1 milions en el mateix període del 2022.

Creixement del nombre d’instal·lacions solars

El nombre d’instal·lacions, per la seva part, va augmentar un 53% intertrimestral durant els últims tres mesos del 2022 assolint les 1.268 instal·lacions, duplicant la xifra del primer trimestre de l’exercici passat. Per sostenir aquest fort creixement, Holaluz ha anunciat que augmentarà la seva plantilla, especialment els equips de vendes i instal·lació, que representen per primera vegada més de la meitat de la plantilla total de la companyia. Això ha permès sostenir el ritme de creixement incorporant 1.500 instal·lacions gestionades al mes -500 instal·lacions solars i al voltant de 1.000 contractes de gestió d’excedents-.

El nombre total de vendes de contractes d’excedents solars va ascendir a 3.715 només en el quart trimestre, el que suposa triplicar les xifres del primer trimestre del 2022 i un augment del 20% respecte al trimestre anterior. Les vendes d’instal·lacions pròpies, que sempre porten associat un contracte de gestió d’excedents, van ascendir a 1.149, és a dir, 2,6 vegades el nivell del primer trimestre de l’any passat. Les vendes a clients solars van ascendir a 2.566 en el quart trimestre del 2022, un 34% més que en el trimestre anterior, i van aconseguir triplicar també les xifres del primer trimestre del 2022.

Pel que fa al número de prosumers, és a dir els clients amb instal·lacions solars els excedents de les quals són gestionats per Holaluz, en tancar el 2022 van ascendir a un total d’11.384 davant les 9.176 a la fi de setembre, la qual cosa representa un creixement d’un 24% respecte al trimestre anterior. El nombre de contractes d’electricitat i gas va disminuir fins als 297.666 a la fi del 2022, per la finalització del negoci de comercialització de gas, i excloent la sortida del negoci del gas, el nombre de contractes s’ha mantingut estable.

Davant d’aquests nous resultats la fundadora i CEO de l’empresa, Carlota Pi, ha afirmat que l’any 2022 va estar marcat per la “profunda transformació” de la companyia i del sector en general. A més, ha afegit que ha estat un exercici que han afrontat “amb fortalesa i optimisme apostant per la nostra solució estructural per a tot el sistema energètic: La Revolució de les Teulades”. A més, ha assegurat que Holaluz ha aconseguit “transformar més d’11.000 teulades en nous productors d’electricitat verda, liderant la transició energètica en el sud d’Europa en un context en el qual el mercat de l’energia solar residencial s’ha disparat durant el 2022, triplicant-se de 65.000 a 200.000 instal·lacions”.