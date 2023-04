Una històrica dels videojocs compra l’estudi creador d’Angry Birds

Sega, la històrica marca de videojocs darrere noms com Sonic l’eriçó, Shenmue o la saga Yakuza, ha anunciat una oferta pública d’adquisició (OPA) per valor de 706 milions d’euros sobre la finesa Rovio, desenvolupadora de l’exitós joc mòbil Angry Birds. El gru Sega Sammy Holdings, un dels més llaurats de la indústria de l’entreteniment al japó, ha confirmat aquest matí una operació que, segons asseguren, compta amb la total aquiescència del consell d’administració de l’estudi amb seu a Espoo. “La combinació de les fortaleses de Rovio i Sega presenta un futur realment engrescador”, ha declarat el CEO de Rovio Allexandre Pelletier-Normand.

Segons han comunicat ambdues companyies, l’operació de compra valora els títols de Rovio en uns 9,25 euros per unitat, que s’abonaran en efectiu; així com 1,48 euros en el cas dels drets. Val a dir que el preu final suposa una escalada del 19% respecte del tancament de la cotització de l’adquirida a la borsa finesa al tancament del passat divendres. El consell d’administració de la creadora d’Angry Birds ha recomanat als tenidors dels títols que acceptin la proposta, i un grup amb una capitalització total del 49,1% ja s’ha compromès “irrevocablement” a tirar-la endavant.

Si bé l’OPA s’ha fet pública aquest mateix dilluns, el període d’adhesió no comença fins al pròxim 8 de maig, i estarà obert durant uns dos mesos, fins a principis del juliol. Més enllà de l’acceptació per part de la base d’accionistes –que ha d’arribar com a mínim al 90% del total dels títols–, la confirmació de la compra roman subjecta a la resposta de les autoritats reguladores de mercats i competència.

imatge d’arxiu de la publicitat de la Sega Mega Drive Mini 2, una de les icòniques consoles de la japonesa / EP

Productes “icònics”

La direcció de Rovio ha celebrat la incorporació a un planter de productes videolúdics que “han donat forma a la cultura moderna”. “Vaig créixer jugant Sonic, captivat pel seu disseny. Quan vaig jugar Angry Birds per primer cop, vaig saber que els jocs havien esdevingut un autèntic fenomen generacional”, ha raonat Pelletier-Normand. En aquest sentit, el directiu ha descrit com “icònics” tant els ocells del minijoc mòbil desenvolupat per la finesa com l’eriçó blau de la companyia nipona.

Per la seva banda, el president i conseler delegat de Sega Haruki Satomi ha celebrat la incorporació d’un important player a una indústria del videojoc mòbil “amb potencial d’alt creixement”. “Confio que, mitjançant la combinació d’ambdues marques, els personatges, la base de fans, així com la cultura corporativa i la funcionalitat creïn sinergies significatives”, ha conclòs l’empresari japonès.

Ocells a Barcelona

L’operació es concreta només quatre mesos després de l’aterratge de Rovio a Barcelona, des d’on opera el seu primer i únic estudi al sud d’Europa. Des de les instal·lacions de la capital del país, els especialistes de la companyia finesa duen a terme el manteniment de diversos títols dins la franquícia Angry Birds, com ara Angry Birds Dream Blast o Angry Birds Friends. L’entrada al mercat català de Rovio, ara incorporada a Sega, s’afegeix a apostes per la ciutat com la de la danesa IO Interactive, desenvolupadora de la saga Hitman.