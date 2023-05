El Govern ven a Repsol l’última participació de Petrocat

La Generalitat ha acordat vendre a Repsol la participació del 5,06% que encara tenia de la Societat Catalana de Petrolis (Petrocat), han explicat fonts de la Conselleria d’Empresa i Treball a Europa Press aquest dimarts. Amb aquesta operació, Repsol es queda amb el 100% de l’empresa, que compta amb una trentena de gasolineres i 20 centres de distribució. Tal com ha avançat el diari ARA, aquesta operació equival a uns 700.000 euros i dona a l’empresa de carburant el control complet de Petrocat.

D’aquesta manera, la Generalitat surt del negoci dels carburants, en el qual va entrar el 1987, quan el Govern va iniciar la creació d’un operador català de combustibles. La participació del Govern es va vehicular el 1993 a través del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial (Cidem) i el 1995 a través de l’Institut Català de l’Energia (Icaen), que va gestionar la presència de la Generalitat fins al 2014, quan la va cedir a Avançsa. El 1995, la Generalitat va vendre el 90% de l’empresa a Cepsa i Repsol a parts iguals, fins que el 2014 Repsol va adquirir la participació de Cepsa. El 2014 l’empresa presidida per Antoni Brufau va aconseguir la majoria de les accions, i amb l’operació tancada ara, en controlarà finalment el 100%.

Una empresa amb un rendiment en positiu

Amb més de 30 gasolineres i 20 centres de distribució, Petrocat va tancar el 2021 -segons les últimes dades conegudes- amb unes vendes de 186,3 milions d’euros, el que equival a un 24% més que l’any anterior, marcat per la covid-19. A més va guanyar 623.753 euros. En aquest sentit, no és que la companyia estigués passant per un mal moment o hi haguera pèrdues sinó que simplement el govern català ha decidit fer-se a un costat en aquest mercat tan volàtil, i ha arribat a la conclusió que el millor per a la continuïtat de la companyia és la venda a Repsol.