El Govern blinda el vot electrònic de les eleccions a les Cambres

El Govern ha aprovat, finalment, el decret electoral de les 13 Cambres de Comerç de Catalunya. Després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lés l’últim decret -publicat el 2019- per diversos defectes de forma, l’executiu català s’ha vist forçat a elaborar-ne un altre per poder celebrar amb normalitat els comicis. En aquest nou decret el Departament d’Empresa -orgue tutelar de les Cambres- ha buscat blindar el sistema de vot electrònic per evitar que es repeteixin els mateixos problemes que en les últimes eleccions. Aquesta nova normativa, cal apuntar, és l’últim pas per poder fer efectiva la convocatòria d’eleccions, que es publicarà en poques setmanes si no hi ha cap impugnació del decret pel mig. Si tot va bé les noves eleccions se celebraran al mes de setembre i els nous plens de 13 Cambres catalanes es constituiran als vols de novembre.

Segons es desprèn de la nova norma, el Govern ha buscat “regular de manera completa” aquests nous comicis camerals i reforçar la seguretat jurídica dels votants i de les mateixes cambres. De fet, el que busca el Govern amb aquesta nova norma és unificar en una sola regulació tots els aspectes de les eleccions, des de la publicació dels censos fins a la constitució dels plens. Dins d’aquest procés hi entra el vot electrònic o la cobertura de vacants. Precisament, el vot electrònic va ser un dels més discutits de l’anterior decret i punta de llança de les impugnacions i recursos contra les últimes eleccions al·legant que no donava prou seguretat als participants.

Tot plegat, però, queda a l’espera que cap dels grups d’interès de les cambres no presentin cap impugnació a la norma, fet que sí que es va produir fa quatre anys. Tot i aquesta possibilitat des del Departament no preveuen que se’n presenti cap, ja que s’ha cobert els errors que van portar la derogació de l’últim decret.

Garanties de vot

La principal novetat del nou decret és que s’ha previst tot un sistema per garantir la seguretat del vot electrònic, sigui efectuat presencialment o en remot. El més destacable del nou sistema de vot és que queda completament prohibit que ningú delegui el seu vot en una tercera persona. Per tant, hauran de ser o bé els empresaris nominals o bé els apoderats de representació de les empreses els qui exerceixin de forma directa els vots.

En aquesta línia, el nou decret també contempla un sistema de transparència de la seguretat del canal, una verificació i autentificació del votant adequada i, per descomptat, la llibertat total de vot. Alhora, si es vota un candidat que finalment ha desistit a presentar-se, el sistema de votació ho detectarà i serà considerat un vot en blanc. En aquesta línia tant l’auditor de les eleccions i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya hauran de verificar la plataforma de vot en tot moment, fins a tal punt que si la Junta Electoral Central (JEC) sospita que un vot no ha estat emès es podrà retirar a condició que vagi precedit per un informe de l’empresa auditora sobre aquestes sospites.

Ara bé, aquest decret és només el marc legal per a celebrar les eleccions i, per tant, no inclou quin serà de forma concreta el sistema de votació utilitzat en aquests pròxims comicis, ja que de cara a pròximes eleccions podria canviar. Aquest nou sistema de votació es publicarà juntament amb la convocatòria de les eleccions i allà es detallarà el seu funcionament.

Nova assignació de vocals i digitalització

Un altre dels punts que pot afectar a la composició final dels plens és el nou sistema per simplificar l’assignació dels diferents vocals dels plens. El que provoca el nou sistema és una simplificació del sistema de càlcul de representació dels sectors econòmics en grups i categories. Alhora, el Decret amplia de 3 a 5 el nombre màxim de vocalies per sector econòmic buscant reequilibrar la ponderació del pes de les variables que determinen aquesta assignació.

Per últim, la normativa també preveu un pla de transformació digital que doti totes les Cambres “dels serveis i les eines corporatives necessàries per a poder digitalitzar totes les operacions vinculades al procés electoral”. Amb aquest punt, el Govern preveu que les Cambres siguin capaces, per exemple, de poder fer de forma digital la presentació de candidatures o les reunions de les juntes electorals.

Amb aquest decret aprovat, a falta de les possibles impugnacions que podria haver-hi, a Catalunya només li faltarà aprovar la llargament esperada Llei de Cambres que ja estan negociant els diversos grups polítics del Parlament.