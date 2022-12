El Govern aportarà 60 milions d’euros a l’electrificació de Seat￼

El Govern atorgarà una ajuda de 60 milions d’euros a Seat per garantir l’electrificació de la seva fàbrica a Martorell. La iniciativa productiva, un dels nuclis principals del projecte Future: Fast Forward que l’automobilística catalana va presentar al Perte del vehicle elèctric i connectat, posarà en marxa la fabricació d’una nova línia de compactes elèctrics, entre altres millores.

Segons un acord de Govern refrendat aquest mateix dimarts, el departament d’Empresa i Treball executarà la subvenció durant els pròxims quatre anys. La Generalitat aportaria 60 milions provinents de fons propis, que s’afegiran als 29 milions d’euros que l’executiu espanyol aportarà directament a Seat a Martorell en el marc del Perte VEC. Amb tot, Seat rebrà 89 milions d’euros per a la seva adaptació a l’electromobilitat.

Les ajudes catalanes arriben després de les crítiques del sector al govern espanyol per la gestió del Perte. Si bé l’empresa va celebrar la inversió “històrica” de l’Estat un cop es va confirmar, és cert que queda lluny dels seus objectius. La demanda inicial del grup Volkswagen s’elevava fins als 900 milions d’euros –amb capacitat de traccionar més de 10.000 milions, comptant amb el finançament privat–. El CEO de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, es va mostrar en primera instància “sorprès” per l’assignació definitiva.

Crítiques des de la Generalitat

Les mateixes institucions catalanes han mantingut les crítiques a l’administració dels Next Generation per part de l’executiu espanyol. Des de l’executiu català han considerat “decebedora” la distribució final de la inversió comunitària. “Ens hi juguem molt”, va etzibar el conseller d’Empresa i Treball Roger Torrent. “No només ens hi juguem el futur d’una manera concreta, sinó de tot l’ecosistema d’empreses i proveïdors”, postil·lava. En aquest sentit, l’ajuda confirmada avui per la Generalitat ajuda a garantir l’execució d’aquest procés.

Adaptació al cotxe elèctric

Les inversions servirien, segons el Govern, per “engegar un procés d’adaptació als centres productius” per acollir la fabricació dels nous vehicles elèctrics, models Small BEV. De cara a la força de treball, Seat haurà de capacitar els treballadors en les especificitats de la construcció de vehicles elèctrics i connectats i les competències corresponents a la transició verda del sector de l’automoció.

L’executiu català celebra aquesta concessió com a “essencial”. El projecte de Seat, afirmen, “té una capacitat tractora perquè arrossega el conjunt de la indústria de l’automoció”. L’electrificació de la línia productiva de Seat solidifica, a més, la seva presència al país; no només a Martorel sinó també al Prat, que recentment ha confirmat que fabricarà cinc nous components del vehicle elèctric i connectat. Future Fast Forward, apunta la Generalitat, “s’alinea amb l’objectiu del Govern de reindustrialitzar Catalunya en clau verda i innovadora”.