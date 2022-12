Google Espanya s’incorpora com a soci de Foment

Foment del Treball ha incorporat a Google Espanya com a nou soci de la patronal catalana. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va ser l’encarregat de donar la benvinguda a Google en un acte on va coincidir amb Miguel Escassi, director de Relacions Institucionals i Polítiques Públiques de Google Espanya, Danilo Colnaghi, director de Google Barcelona i Josetxo Soria Checa, analista sènior d’Assumptes Públics de la companyia.

En un comunicat, Foment assegura que amb la nova incorporació, tant Google Espanya com la mateixa patronal es beneficiaran de l’acord. Per part de la companyia tecnològica, els servirà d’altaveu per participar en la conversa davant les diferents forces socials, polítiques i econòmiques, la qual cosa li permetrà seguir avançant en un moment determinant de transformacions, tant per part de la societat com en l’entorn regulador i empresarial. Per l’altra part, Foment podrà incrementar el coneixement de l’univers tecnològic de la mà una de les companyies “que més fa per la digitalització i per la ciberseguretat a tots els nivells”.

Nous vicepresidents

En les últimes setmanes la patronal catalana ha estat molt activa pel que fa a les seves estructures. Fa tot just 10 dies a Junta Directiva de Foment del Treball va aprovar la incorporació de tres nous vicepresidents de l’entitat. Es tracta de Santiago García-Nieto, Jaume Roura i Xavier Panés, que ja estaven a l’equip de govern de la patronal catalana, però com a vocals. Amb aquests tres nous nomenaments, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre arriba a la quinzena de vicepresidents. La junta de govern de la patronal, va assegurar en un comunicat que escollia els tres nous vicepresidents “valorant la seva experiència sectorial i el seu coneixement”.

Santiago García-Nieto és un empresari hoteler i president de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat). Forma part del Comitè executiu i de la Junta rectora de Foment del Treball i de la Comissió de Turisme de la CEOE. A més, és membre del comitè executiu i de la junta rectora del Gremi d’hotels de Barcelona. En el cas Jaume Roura, és president de la Unió Patronal Metal·lúrgica i de FECAVEM. A més dels càrrecs, Roura es dedica al sector de l’automoció des de 1968 i l’any 1988 va fundar el Grup Lesseps, del que és president. Per últim, Xavier Panés és un empresari terrassenc del sector de la metal·lúrgia i actualment és president de Cecot des de finals del mes de juny d’enguany. A més, també presideix el Centre de Reempresa de Catalunya així com la xarxa catalana de Business Angels.