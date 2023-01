FunPlus fixa a Barcelona la seu europea de desenvolupament de videojocs

L’empresa de videojocs suïssa FunPlus ha anunciat aquest divendres que fixarà a Barcelona la seva seu de desenvolupament per Europa, que suposarà una gran expansió per l’estudi que l’empresa ja té a Catalunya. Amb aquest projecte, el nou estudi de FunPlus a Barcelona serà l’únic de la companyia a Europa dedicat al desenvolupament i publicació de videojocs casuals per a dispositius mòbils, és a dir, aquells que s’han concebut perquè els usuaris hi juguin en partides curtes, de l’estil dels puzles.

Per complir aquest objectiu FunPlus crearà 120 llocs de treball a Barcelona en els pròxims 5 anys com a part dels plans d’expansió de la companyia. Segons han anunciat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el vicepresident de producte de FunPlus i responsable del nou estudi a Barcelona, Felipe Mata, després de mantenir una reunió de treball, han explicat que l’estudi de Barcelona tindrà un paper molt estratègic dins de l’empresa, ja que la idea del projecte és aconseguir revolucionar i ser un referent del gènere casual per al mòbil.

De 4 a 150 treballadors

FunPlus va aterrar a Barcelona el 2019 amb només quatre treballadors i ha anat augmentant el seu equip de manera gradual en els darrers anys fins a la trentena que té actualment, encara que si aquesta inversió s’acaba desenvolupant completament l’empresa arribarà als 150. Fins ara, l’empresa havia centralitzat a Barcelona la gestió editorial, especialitzant-se en el màrqueting i els serveis creatius. Ara, amb aquest projecte d’expansió, FunPlus ha escollit la capital catalana perquè ja comptaven “amb una important presència a la ciutat després d’haver-hi establert el centre d’operacions editorials”, ha assegurat Mata. “La creació d’un estudi de desenvolupament, ens permetrà fer un pas endavant en el nostre creixement com a companyia i revolucionar el desenvolupament de videojocs d’aquest gènere”, ha conclòs. El projecte de Funplus se suma a inversions fetes públiques recentment per part d’altres empreses del sector dels videojocs, com ara la danesa IO Interactive o la finesa Rovio.

El conseller Roger Torrent a les oficines de FunPlus a Barcelona / Departament d’Empresa i Treball

Pel que fa als perfils, FunPlus està buscant desenvolupadors de videojocs, entre dissenyadors, programadors i artistes, principalment. L’empresa també cercarà altres perfils professionals vinculats a la resta d’àrees de negoci necessaris per operar i optimitzar els llançaments de nous productes des d’aquest estudi. Les oficines de l’empresa es troben actualment al centre de la ciutat, al carrer de Casp, en un espai de 450 m². Ara bé, tot i aquesta voluntat, Mata ja ha avisat que el sector dels videojocs està creixent molt al país i està costant trobar talent, no per la falta del mateix sinó per la competitivitat de les empreses que han aterrat a Catalunya en els últims anys. En aquesta línia ha demanat al Govern que facilitin que les empreses d’aquest tipus puguin important talent i els segueixin donant suport com fins ara.

Per la seva part, Torrent s’ha mostrat satisfet del projecte de FunPlus a Barcelona perquè és una empresa líder del sector dels videojocs, al que ha afegit que des del Govern estan “molt agraïts” que l’empresa hagi triat Catalunya i Barcelona com a part dels seus plans d’expansió. Segons Torrent, “projectes com aquest reforcen el posicionament de Catalunya com un hub molt important en l’àmbit dels videojocs, un ecosistema que volem impulsar com a Govern, amb una estratègia específica, i de la mà de les companyies que han triat establir-se a casa nostra”.

Projecte AINA

A part de l’ampliació de l’equip a Barcelona un dels aspectes que podria acabar resultant clau per a la integració dels jocs de FunPlus entre la societat és la possibilitat o no de poder jugar-los en català. En aquest sentit, Mata ha assegurat que la seva idea, en efecte, és que la possibilitat existeix i que ja estan treballant amb el Govern per fer-ho possible a través del projecte AINA. A més, ha assegurat que, ja que fan els jocs des de Barcelona des de l’empresa creuen que, ja que fan els jocs des de Barcelona han de servir adequadament al seu entorn i això implica incloure el català.

Per la seva part Torrent ha assegurat que el català se la juga en l’àmbit tecnològic com els videojocs. En aquesta línia ha assegurat que des del Govern es vol ser molt proactiu amb les polítiques actives en favor del català i que per això està va néixer el projecte AINA que ha de ser una eina per poder incloure el català de manera habitual a tot arreu. De cara a les empreses, Torrent ha insistit des de l’executiu se les ajudarà i que ho posaran fàcil perquè puguin incloure el català. Per últim, Torrent ha assegurat que des del teixit empresarial hi ha molt interès entre les empreses.

El conseller Roger Torrent a les oficines de FunPlus a Barcelona / Departament d’Empresa i Treball

Catalunya, la capital dels videojocs a Europa

En els darrers anys, FunPlus s’ha posicionat com un dels principals desenvolupadors de videojocs d’estratègia. Alguns dels seus títols més exitosos són King of Avalon i Guns of Glory, però va ser amb el llançament de State of Survival que la companyia va aconseguir el seu lideratge en aquest segment. Recentment, el videojoc State of Survival ha superat la xifra de 150 milions de descàrregues a tot el món. Actualment, la companyia té un equip de més de 2.000 persones arreu de les 11 oficines repartides entre la Xina, el Japó, els Estats Units, el Canadà o Suïssa.

Per altra banda, segons un estudi d’ACCIÓ, Catalunya és la primera regió de la Unió Europea en captació d’inversió estrangera del sector dels videojocs. En concret, Catalunya ha captat en els últims cinc anys 20 nous projectes d’inversió estrangera d’estudis de videojocs internacionals, que han suposat una inversió propera als 120 milions d’euros i la creació de gairebé 900 llocs de treball. Els principals països inversors han estat els Estats Units, França, Suècia i Corea del Sud.

D’aquesta manera, Catalunya ha atret el 12,2% de la inversió estrangera destinada a tota la Unió Europea en els últims 5 anys, i se situa com la primera regió de la UE tant per nombre de projectes com per volum d’inversió en l’àmbit dels videojocs, per davant de la regió d’Amsterdam, Irlanda, Suècia i les regions de Bordeus i París, de França. Al mateix temps, Catalunya és la segona regió de la UE pel que fa al nombre de llocs de treball creats amb aquests projectes d’inversió estrangera.