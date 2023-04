Fuita de dipòsits de Credit Suisse: els clients retiren 68.300 milions

Credit Suisse, l’entitat bancària que va haver de ser rescatada el passat 19 de març, ha informat aquest dilluns que en el primer trimestre de l’any va registrar la sortida de 67.000 milions de francs suïssos (68.300 milions d’euros) en dipòsits. De fet, l’entitat ha reconegut que la fugida de dipòsits va ser significativa durant la segona quinzena de març, i va cobrar més intensitat la sortida de diners del banc “en els dies immediatament anteriors i posteriors a l’anunci de la fusió”, estabilitzant-se a nivells “molt més baixos”.

El banc suís va haver de ser salvat el passat mes de març per un dels seus rivals amb el permís i ajuda de les autoritats suïsses. UBS fou el banc que es va encarregar d’adquirir Credit Suisse. Tot i això, la inseguretat dels clients del banc rescatat va caure en picar i tot això ha portat a una retirada de grans quantitats de diners. En el conjunt dels primers tres mesos del 2023, Credit Suisse ha assenyalat que “va experimentar retirs significatius de dipòsits en efectiu, així com la no renovació dels dipòsits a termini vençuts”, estimant la disminució dels dipòsits de clients en 67.000 milions de francs suïssos.

D’aquesta manera, l’entitat helvètica ha revelat importants sortides netes d’actius, en particular en la segona meitat de març del 2023, i ha afegit que “aquestes sortides es van moderar, però encara no es van revertir” i estimant el total de la sortida neta d’actius en 61.200 milions de francs (62.387 milions d’euros).

Uns resultats destinats al fracàs

Al final del primer trimestre del 2023, els actius sota gestió de Credit Suisse es van reduir en 41.000 milions de francs suïssos (41.795 milions d’euros) en comparació amb l’últim trimestre del 2022, fins a 1,3 bilions de francs (1.320 milions d’euros). No obstant això, malgrat la situació que va provocar el seu rescat, els comptes de Credit Suisse corresponents al primer trimestre del 2023 es van tancar amb un benefici net atribuït de 12.432 milions de francs suïssos (12.673 milions d’euros), enfront dels números vermells de 273 milions de francs (278 milions d’euros) comptabilitzats entre gener i març del 2022.

Aquest resultat reflecteix principalment l’efecte de l’amortització de 15.007 milions de francs suïssos (15.298 milions d’euros) en bons AT1 de capital addicional, segons l’ordenat per l’Autoritat de Supervisió del Mercat Financer de Suïssa (FINMA) en el marc del pla per a la fusió de l’entitat amb UBS. “Credit Suisse treballarà en estreta col·laboració amb UBS per a garantir que la transacció es completi de manera oportuna. La consumació de la fusió continua subjecta a les condicions de tancament habituals”, va indicar l’entitat en presentació dels seus comptes.

El resultat abans d’impostos de Credit Suisse va registrar també un efecte positiu extraordinari relacionat amb una plusvàlua de 700 milions de francs suïssos (713 milions d’euros) per la venda d’una part significativa del grup de productes titulitzats (SPG) a entitats i fons administrats per filials de Apollo Global Management.