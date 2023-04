Freshly Cosmetics amplia el centre de Gandesa amb tres línies de producció

La companyia de cosmètica natural d’èxit catalana ha anunciat l’ampliació del seu centre logístic de Gandesa. Segons ha explicat en un comunicat aquest dimecres, l’empresa ha fet més grans les instal·lacions per poder obrir tres noves línies de producció pels seus productes, sobretot pel Golden Radiance Body Oil que ja s’ha convertit en el best-seller de la companyia. Aquest espai, d’uns 700 metres quadrats permetrà a la companyia nativa digital i sostenible fabricar i envasar els seus productes. A banda de la fabricació i envasat de l’oli corporal vendes, amb dotze olis vegetals i un 100% d’ingredients naturals.

Segons ha confirmat la companyia, aquesta és una iniciativa del seu equip de desenvolupadors. De fet, Freshly Cosmetics ha assegurat que en els últims anys, l’àrea de desenvolupament de producte, formada per 11 enginyers químics, bioquímics i biotecnòlegs ha ideat les noves referències de la companyia al Freshly Lab i les produccions s’han escalat amb la col·laboració de laboratoris externs. Ara, “aquesta nova fabricació i envasat és un pas endavant per assolir la verticalitat en els processos d’investigació, desenvolupament i producció, passant per totes les etapes de la fabricació dels seus productes, fent de Freshly Cosmetics una companyia 360 graus”, han explicat en el comunicat.

Una adequació sostenible per l’entorn

Aquesta ampliació constarà de tres línies de producció, amb una capacitat màxima de producció de més de 10 milions d’envasos a l’any i segons ha afirmat la companyia, “arribarà a rendiments de producció de fins a 45 unitats per minut”. A més de l’àrea de fabricació i envasat, s’ha instal·lat un petit laboratori de qualitat per a poder supervisar totes les operacions i produccions, sobretot perquè siguin respectuoses amb el medi ambient. I és que tal com ha explicat Miquel Antolín, cofundador de la companyia: “Ens permetrà incrementar la competitivitat, protegir l’R+D de les nostres fórmules, millorar la sostenibilitat i desenvolupar el teixit industrial a la Terra Alta”.