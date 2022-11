Foment aposta per tenir 25 unicorns barcelonins abans del 2030

Catalunya té un teixit empresarial que creix ràpidament i molt centralitzat en la capital catalana. Aquesta situació ha portat a que al llarg dels últims anys, fins a cinc empreses catalanes hagin estat valorades amb 1.000 milions d’euros. Aquestes són les anomenades unicorns, ja que són difícils de trobar. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defensat aquest divendres la necessitat d’elevar a 25 el nombre d’empreses unicorns de Barcelona abans del 2030. “Avui en tenim dues de molt importants, Glovo i Wallbox, però hem de ser molt ambiciosos”, ha ressaltat referint-se a la necessitat d’impulsar la digitalització de l’economia catalana amb més firmes tecnològiques de gran proporció. Tot i això, ha criticat que aquest objectiu és torpedejat per les polítiques de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

En un acte amb empresaris del sector tecnològic al CCCB, el president de Foment ha assegurat que Catalunya està preparada per fer que les seves empreses siguin molt ben valorades en l’àmbit mundial. En aquest context, ha assegurat que Barcelona és l’epicentre de creació d’aquestes empreses i ha criticat la “connivència” que, a parer seu, manté l’alcaldessa Colau, amb els moviments ocupes. “La imatge de Barcelona és molt important per aconseguir la capitalitat de la digitalització”, ha dit, fent referència als conflictes actuals que viu la ciutat.

La Barcelona digitalitzada perilla

“Sembla que una part del govern de Barcelona tingui una connivència especial amb els ocupes de Barcelona. Quan hi ha una ocupació i es demostra que hi ha una convivència fefaent entre l’alcaldessa de Barcelona i els ocupes no ens ha de fer por denunciar-la”, ha afegit. Amb aquestes declaracions, Sánchez Llibre ha volgut evidenciar les manques que segons ell té el govern de Colau i com aquestes poden fer perillar aquest entorn tecnològic i de hub empresarial que es vol per a Barcelona.

D’altra banda, el president de Foment ha mostrat, tanmateix, la seva simpatia amb el primer tinent d’alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni. Així, ha saludat el candidat del PSC a l’alcaldia de la capital catalana dient que desitja que “en un futur” se li pugui donar una “qualificació de més envergadura de la que té en aquests moments”, que és el rang de número dos del consistori de Barcelona.