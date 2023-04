Foment denuncia la “permanent campanya contra les empreses” de Moncloa

Foment del Treball ataca el govern espanyol per una “permanent campanya contra les empreses” enmig de la crisi de preus. En la seva intervenció posterior a l’Assemblea General de la patronal caralana, el president Josep Sánchez Llibre ha denunciat un executiu de l’Estat que “responsabilitza els empresaris de l’increment de la inflació“. El representant dels empresaris catalans ha arribat a titllar una de les darreres mesures del Consell de Ministres, la creació d’un observatori per vigilar el marge de beneficis del sector privat, de “propi de països dictatorials i no democràtics” –tot i la reiterada intenció de l’executiu de fiscalitzar exclusivament aquells negocis que s’extralimitin en les seves pràctiques als mercats–.

En aquest sentit, Sánchez Llibre ha enlletgit part de l’arc parlamentari, especialment els representants de les opcions dels “grups de l’esquerra”, una tendència a “desqualificar el benefici de les empreses”. “Sense beneficis que quedi clar que no hi ha empresa viable”, ha etzibat durant la seva intervenció al tancament de l’Assemblea General de Foment del Treball celebrada aquest dilluns. “I un país sense empresaris no té futur”. Així, tot i els condicionants macroeconòmics que han contribuït a elevar els balanços a sectors com les finances o l’energia, el representant patronal rebutja “la distinció entre benefici ordinari i extraordinari” –una separació “perversa” que critica per part del govern de l’Estat i altres representants polítics–. “Legislar sobre aquesta qüestió serà una irresponsabilitat gravíssima”, reitera.

Segons diagnostiquen des de l’associació empresarial, el bon desenvolupament de les economies catalana i de l’Estat exigeix la creació d’un “marc de llibertat, pau social i seguretat jurídica” per a les empreses. Així, insisteixen a la necessitat d’establir “un ecosistema fiscal competitiu” davant el que identifiquen com una “excessiva voracitat fiscal” per part de diversos nivells administratius. “No és cert que paguem pocs impostos, ni que n’haguem de pagar més”, ha lamentat el dirigent empresarial, tot alertant de l'”empitjorament de la imatge fiscal” de l’Estat espanyol de cara al capital forà. “Amb les noves mesures i impostos hem empitjorat la nostra competitivitat, mentre altres països de la UE incrementen incentius”, afegeix.

Més enllà de les intervencions en el mercat per actiu –via regulació o política fiscal– Sánchez Llibre ha posat el focus sobre la “ineficiència de l’administració” com a factor limitant per a la competitivitat empresarial. La enrevessada burocràcia catalana i espanyola s’estén, assegura el president de foment, per tots els nivells. “En l’era digital no és admissible el retard en tramitar permisos d’obra al sector industrial en molts ajuntaments”, critica l’empresari, tot assegurant que fins a 400 empreses han marxat de la província de Lleida per aquest mateix motiu. “Cal avaluar l’eficiència de la despesa pública perquè l’administració sigui àgil i no malbarati temps ni recursos”, raona.

Barcelona, al centre de la diana

El president de Foment del Treball ha tornat a posar el govern de la capital del país com a exemple de gestió contrària als interessos empresarials. Sobre les possibilitats als mercats globals d’una “capital internacional” com és Barcelona, Sánchez Llibre s’ha compromès a “lluitar amb fermesa contra els que plantegen sistemàticament les bonances sobre el decreixement econòmic”. No només en termes purament empresarials, però, el dirigent patronal ha carregat contra el “populisme aplicat a l’economia” que reconeix a la ciutat: també s’ha mostrat especialment crític amb “l’urbanisme tàctic i sectari” que evita que els ciutadans “puguin triar el seu model de mobilitat”.

En aquest sentit, i reprenent la que ha estat una de les banderes de la seva presidència des de la reelecció com a president de Foment el passat estiu, Sánchez Llibre ha tornat a exigir l’ampliació de l’Aeroport del Prat; motor, assegura, d’una “Catalunya connectada al món”. En aquest sentit, ha anunciat que la comissió de l’ampliació de l’aeroport de la patronal, que porta activa des del passat estiu, “plantejarà una solució mediambiental sostenible i solvent” per fer realitat unes inversions necessàries, assegura, “per fomentar la internacionalització de les nostres empreses i la nostra economia”.

Pacte per la concòrdia empresarial

Tot i les tensions amb les administracions, Foment reconeix la necessitat d’establir ponts entre el sector públic i el privat en moments de “transició” per al teixit productiu del país, especialment en els àmbits de la digitalització i la sostenibilitat. Els diversos “reptes” a què s’han d’adaptar les empreses catalanes –des de la integració de les noves tecnologies fins a la profunda crisi hídrica que pateix el país, passant per la transició energètica tant en l’àmbit industrial com en el consum general– fan necessari un “gran pacte d’estat a favor de la concòrdia” que blindi els negocis dels “excessos populistes” del 2022. En aquest sentit, Foment es proposa “recuperar el prestigi de les empreses i empresaris catalans” a l’Estat mitjançant l’obertura a Madrid d’una oficina de la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics i Socials, el think tank de la patronal catalana.