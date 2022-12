Foment arriba a la quinzena de vicepresidents amb tres nous nomenaments

La Junta Directiva de Foment del Treball ha aprovat aquest dilluns la incorporació de tres nous vicepresidents de l’entitat. Es tracta de Santiago García-Nieto, Jaume Roura i Xavier Panés, que ja estaven a l’equip de govern de la patronal catalana, però com a vocals. Amb aquests tres nous nomenaments, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre arriba a la quinzena de vicepresidents. La junta de govern de la patronal, assegura un comunicat, ha escollit els tres nous vicepresidents “valorant la seva experiència sectorial i el seu coneixement”.

Cal recordar que Santiago García-Nieto és un empresari hoteler i president de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat). Forma part del Comitè executiu i de la Junta rectora de Foment del Treball i de la Comissió de Turisme de la CEOE. A més, és membre del comitè executiu i de la junta rectora del Gremi d’hotels de Barcelona. En el cas Jaume Roura, és president de la Unió Patronal Metal·lúrgica i de FECAVEM. A més dels càrrecs, Roura es dedica al sector de l’automoció des de 1968 i l’any 1988 va fundar el Grup Lesseps, del que és president. Per últim, Xavier Panés és un empresari terrassenc del sector de la metal·lúrgia i actualment és president de Cecot des de finals del mes de juny d’enguany. A més, també presideix el Centre de Reempresa de Catalunya així com la xarxa catalana de Business Angels.

El president de Cecot i vicepresident de Foment, Xavier Panés / ACN

Quins són els noms de la junta de Foment

A més d’aquests tres noms, la junta de la patronal catalana està plena de noms interessants. Com per exemple la ja excandidata a la presidència de la CEOE i CEO de l’empresa de paper i cartró Iberboard, Virginia Guinda, que també és una de les vicepresidentes. Des del 2014, Guinda forma part de la Junta Directiva de la CEOE. Presideix, a més, el Fòrum d’Energia de la patronal espanyola, i és vocal, des del mateix any, de la Junta Directiva de Foment del Treball. És, així, una de les figures fortes del consell de govern de la patronal catalana.

Dins de l’actual junta liderada per Sánchez Llibre també hi trobem a Mar Alarcón, CEO de Social Car, Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes de Catalunya i president de la Comissió per a l’ampliació de l’aeroport del Prat de Foment o Ruben Sans, president de l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC).

Moviments a Foment

Aquest no és l’únic moviment a les altes esferes de Foment en els últims mesos. Tot just fa un mes, la patronal catalana anunciava el fitxatge de fins a 4 nous consellers de presidència entre els quals destacava l’exconsellera Elsa Artadi. El fitxatge de la que anava a ser la candidata de Junts a l’alcaldia de Barcelona va anar acompanya de la incorporació de la directora de finançament europeu i afers públics, sostenibilitat i RSC del grup Ametller Origen, Marta Angerri, Valeriano Gómez, exministre de Treball i Immigració del govern espanyol entre el 2008 i el 2011 sota el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero, i l’exconseller de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, Josep Maria Guinart.

Aquests quatre fitxatges es van incorporar a un òrgan consultiu a mà de Sánchez Llibre encarregat de “fer propostes concretes” relacionades amb les seves accions, discursos i anàlisi de la conjuntura econòmica de la patronal. Amb aquests quatre fitxatges Foment completava, fins ara, un consell assessor que ja comptava amb el president del saló internacional de l’automòbil de Barcelona, Enrique Lacalle; l’exportaveu del PP al congrés dels diputats Vicente Martínez Pujalte o Laura Pellisé, Cap d’Afers Governamentals i Política a la filial espanyola de la biotecnològica nord-americana Amgen.