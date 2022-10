Fluidra preveu una caiguda de vendes del 7% durant el tercer trimestre

Fluidra preveu que les vendes del tercer trimestre baixin un 7% anual i se situïn al voltant dels 520 milions d’euros i que l’EBITDA estigui al voltant dels 95 milions d’euros, mentre que l’any passat va enfilar-se fins als 120 milions d’euros. Així ho ha detallat la companyia en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), on explica que ha rebaixat les previsions del 2022 per la “incertesa” econòmica.

L’empresa de Sabadell especialitzada en equipaments de piscines calcula que tancarà l’any amb les vendes entorn els 2.400 milions d’euros i l’EBITDA superior als 500 milions. El 28 d’octubre Fluidra detallarà els resultats del tercer trimestre d’aquest any, però ja ha decidit fer la primera avançada per tal de calcular quins seran els beneficis que podria obtenir la companyia. En el comunicat de l’empresa catalana, s’especifica que el context econòmic està fent que les previsions es facin a la baixa. És per això, que Fluidra no es mostra optimista amb els seus resultats. “Les condicions de mercat han estat més febles del que es preveu durant el tercer trimestre, afectades a curt termini per una correcció de l’inventari en el canal major de l’esperat, en un entorn macro-econòmic més incert”, assegura la companyia.

Nous recursos per estalviar

La Societat ha posat en marxa un programa de simplificació centrat en el redisseny de la seva oferta de productes per obtenir beneficis dins de les despeses. En aquest sentit, en el mateix programa també es busca la manera de racionalitzar les operacions per ser més eficients i, a la vegada, la simplificació de l’organització. D’aquesta manera, Fluidra ha revisat a l’alça els objectius del programa, que ara s’espera que proporcioni un estalvi d’uns 100 milions d’euros en els pròxims tres anys. De fet, aquesta és una de les propostes de la companyia catalana per intentar pal·liar els efectes de l’incertesa econòmica del context actual.