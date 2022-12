Fluidra compra l’alemanya Meranus per 30 milions d’euros

La multinacional catalana Fluidra ha tancat un acord per adquirir el 100% de la companyia alemanya Meranus per 30 milions d’euros. La cotitzada del sector de la piscina incorpora, així, un dels principals distribuïdors de material per al seu sector a centreeuropa, amb més de quatre dècades d’experiència en la distribució de material i equipament per a la indústria de la piscina.

El grup Meranus aportarà a la catalana diverses divisions, dedicades al desenvolupament i fabricació de diverses solucions per a la piscina. Destaquen Meranus Haan GmbH, Meranus Launchhammer GmbH i Aquacontrol GmbH, una tecnològica dedicada a la fabricació d’equipaments de control i dosificació de l’aigua.

La facturació de l’alemanya durant el 2022 s’ha elevat fins als 25 milions d’euros; i la seva entrada a Fluidra permetrà que la catalana “millori la seva posició de lideratge al mercat alemany”, amb una ampla base de clients ja consolidada. Les autoritats de competència del país han d’aprovar encara l’operació, que s’espera que estigui tancada durant el primer trimestre de l’any entrant.

Sinergies empresarials

Segons ha apuntat el general manager a EMEA de Fluidra Carlos Franquesa, els ponts entre l’empresa catalana i Meranus ja són sòlids. “El fet que el grup Meranus treballi amb marques ja existents de Fluidra ens permet reforçar l’estratègia multiproducte” de la firma d’Eloi Planas. L’operació, argumenta Franquesa, “generarà sinergies significatives i beneficiarà els clients, proveïdors i treballadors”. Per la seva banda, els directius de la companyia alemanya Anje Janke i Angelika Kitzing, mànagers generals de la companyia, celebren el potencial de Fluidra, una firma que consideren un “líder global a la indústria de piscines i wellness”.

Trimestre en positiu

Si bé el volum de negoci de Fluidra es va “alentir” durant el tercer trimestre del 2022, la facturació continua a l’alça. Entre el gener i el setembre d’enguany, la multinacional ha registrat vendes per valor de 1.967 milions d’euros, un 15% més que en el mateix periode de l’any anterior. Segons la companyia, la pujada de preus, les adquisicions i el tipus de canvi de divises van compensar la caiguda d’activitat.