Flax&Kale tanca una ronda de 22 milions per créixer a Europa

L’empresa catalana Flax&Kale, coneguda fins ara pels seus restaurants flexiterians, ha anunciat aquest dimarts una ronda d’inversió de quasi 22 milions d’euros per assaltar el mercat europeu. L’objectiu amb aquesta ronda és entrar en tres grans mercats del continent com són els Països Baixos, Regne Unit i França i guanyar múscul productiu. El desembarcament de Flax&Kale a Europa serà, en primer lloc, no per la via de la restauració, sinó a través de la introducció de la kombutxa, un té fermentat que buscar ser el substitutiu dels refrescos tradicionals, en la gran distribució, és a dir als supermercats. L’entrada dels restaurants del grup arribaria en una segons fase, tal com ha explicat el CEO de la companyia, Jordi Barri. De fet, també ha assegurat que a Holanda i al Regne Unit ja tenen molt avançats els acords per entrar i que estan buscant els locals on ubicar els futurs restaurants.

Amb aquesta ronda, de 21,7 milions i capitanejada per Javier Rubió i Dídac Lee, i exportar el model de negoci que ha triomfat a Espanya. Per a impulsar aquesta estratègia d’expansió i creixement internacional, Flax & Kale invertirà un total de 14 milions d’euros en dos anys en les seves plantes situades a Espanya, a Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell) i Fraga (Baix Cinca), que acaben de comprar per 4 milions d’euros a Precocinados Ángel Bosch, propietària de la cadena Tento. La primera planta es convertirà en un dels majors centres de producció de kombutxa al Sud d’Europa, mentre que en la planta aragonesa la companyia desenvoluparà la producció d’altres categories com la proteïna vegetal i els plats preparats flexitarians, ja que fins ara ja s’hi preparaven plats combinats. A més, la inversió no només servirà per fer créixer l’empresa cap a l’exterior, sinó que també es destinarà una part a captació de talent per l’empresa.

Per què la kombutxa?

Una de les grans preguntes que sorgeix davant de l’expansió internacional del grup és perquè aposten per la kombutxa i no tant per la part de restauració, que fins ara havia estat el core business de l’empresa. El motiu és pel creixement d’aquesta beguda, que actualment ja mou uns 3.500 de dòlars arreu del món, però que de cara al 2030 es convertiran en 10.000 milions, és a dir es triplicarà. A més, segons explica Barri, a Europa a hores d’ara el mercat està molt atomitzat i poder-se fer un forat pot significar ser un actor molt important de cara al futur quan es concentri el mercat.

Imatge de les ampolles de kombutxa de Flax&Kale / Flax&Kale

Pel que fa al negoci actual, Flax&Kale ha crescut en els últims dos anys i ja han tancat diversos acords per comercialitzar la seva kombutxa en molts dels supermercats del país, com Bonpreu o Lidl, obtenint així un 20% de la quota de mercat de kombutxa a Espanya. De fet, amb aquesta última cadena, acaben de tancar un acord per fabricar la kombutxa de marca blanca, el punt diferencial és que els sabors seran completament diferents i, per tant, complementàries. Aquest acord també inclou comercialitzar la marca blanca en 9 països europeus els pròxims anys.

Pel que fa a l’apartat de restauració, el grup català no l’oblidarà, ja que la intenció és seguir obrint més locals als països on desembarquin, però sense ser el principal focus. A més, la idea és obrir només restaurants grans on el client pugui gaudir de tota l’experiència que ofereixen.

Les altres parts del negoci, com són els plats preparats i les carns i formatges vegans, L’empresa està oberta a tancar acords híbrids amb altres distribuïdors o marques. Tal com han fet amb la kombutxa i Lidl, però amb aquest segment del negoci, buscant créixer en volum de vendes. Alhora, tenen en marxa diversos acords amb cadenes de restauració, com per exemple amb Vicio, per a qui fabricaran les hamburgueses veganes que oferiran en un futur.

Tot plegat permetrà al grup que de cara a l’any que ve el 66% del negoci provingui d’aquestes derivacions, com podria ser la kombutxa o els plats preparats, davant del 33% que representaran els restaurants. Cal apuntar que aquest és important canvi per la companyia, ja que abans de la pandèmia el 100% del negoci era única i exclusivament els restaurants. Pel que fa a la facturació, de cara al 2022 esperen tancar l’any amb uns 17,7 milions, però disparar exponencialment aquesta xifra fins a arribar als 200 milions de cara al 2026.

Ara bé, amb tota la inversió i la ronda la prioritat de Flax&Kale serà el creixement empresarial mantenint un ebitda sòlid i no tant la cerca de beneficis incondicionalment. Aquesta posició també arriba perquè la família segueix mantenint el control absolut de la companyia de manera àmplia i els inversors busquen més la rendibilitat a llarg termini.