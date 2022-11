La farmacèutica alemanya Bayer crearà 100 nous llocs de treball a Catalunya

La multinacional alemanya del sector de la salut i l’alimentació Bayer crearà 100 nous llocs de treball al seu hub de Sant Joan Despí. D’aquesta manera la companyia consolida el creixement al territori català. Ho ha donat a conèixer el conseller delegat de Bayer Iberia, Bernardo Kanahuati, juntament amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, que han mantingut una reunió de treball aquest dilluns. En concret, els 100 nous professionals desenvoluparan funcions vinculades a les TIC, les finances i la logística al Global Business Services de la companyia a Sant Joan Despí, des d’on es treballa per a la transformació i digitalització de Bayer a escala global. Amb seu a Leverkusen (Alemanya), l’empresa compta actualment amb més de 100.000 treballadors arreu del món. L’any passat va facturar 44.100 milions d’euros i va destinar 5.300 milions d’euros a tasques d’R+D.

“Aquest és un fet altament estratègic per al nostre país ja que parlem d’un sector que representa el 8,7% de la nostra economia i té un fort efecte tractor per a tot el teixit productiu, sobretot des d’un punt de vista d’innovació i R+D“, ha dit Torrent. En aquest sentit, ha apuntat que Catalunya “ha captat més de 700 milions d’euros d’inversió estrangera en aquest àmbit els darrers cinc anys”, fet que posa de manifest “que som un dels grans motors d’aquest sector a Europa”.

L’epicentre tecnològic serà Sant Joan Despí

La plantilla del centre de Sant Joan Despí ha augmentat un 56% en els darrers quatre anys, passant de 471 a 735 treballadors. El conseller delegat de Bayer Iberia, Bernardo Kanahuat, ha explicat que “el creixement sostingut del GBS de Barcelona és el reflex de la important tasca que exerceix per a Bayer i ens permet seguir posicionant Espanya com un país referent per a la nostra xarxa global, alhora que contribuïm al desenvolupament del territori”. El hub ubicat a Catalunya és responsable, per exemple, de l’aplicació de data analyitics a la cadena de valor per millorar la sostenibilitat del procés de producció o la utilització de la intel·ligència artificial per fer prediccions de demanda de productes per part dels pacients. En concret, dona servei en un 40% a escala global i un 60% a la regió d’EMEA.