L’alta tecnologia catalana refreda el seu creixement a l’exterior

Les exportacions catalanes de productes industrials d’alta tecnologia moderna substancialment la seva tendència ascendent durant el tercer trimestre de l’any. Després d’un increment d’ingressos superior al 30% entre l’abril i el juny, els productes de dedicació tecnològica intensiva alenteixen el ritme als mercats internacionals amb un creixement interanual del 4,7%, fins als 2.370,4 milions d’euros.

Dins el grup de productes industrials d’alta tecnologia, destaquen les exportacions d’empreses dedicades a l’electrònica i l’òptica, amb un increment de vendes del 8% en termes interanuals. La gran majoria de les transaccions en aquest àmbit, però, s’han donat a l’empresa farmacèutica, el sector tecnointensiu més rellevant del país. L’alça de facturació, però, ha estat modesta: només han venut un 1,8% més que ara fa un any.

Per àrees geogràfiques, els contractes amb la Unió Europea han accelerat un substancial 19,1%; però la resta del món ha retallat les seves relacions comercials amb l’alta tecnologia catalana en vuit punts en els darrers dotze mesos. En el cas de les importacions, la tendència és a la inversa: el creixement de les compres exteriors d’alta tecnologia, que al més alt nivell tecnològic ha estat durant el tercer trimestre d’un 20,3%, ve en major mesura donat per l’activitat fora de les fronteres comunitàries.

Indústria a tots els nivells

Si s’observa el conjunt de les exportacions industrials catalanes, l’augment interanual és d’un 18% en termes interanuals. Així, el sector secundari del país ha tancat operacions internacionals per valor de 21.513 milions d’euros. La major quota de facturació internacional l’han aportat els productes considerats com “de valor tecnològic mitjà-alt”, un grup que inclou l’equipament elèctric, la maquinària, la química o els vehicles.

Així, els productes industrials de valor tecnològic mitjà-alt han facturat 9.799,4 milions d’euros als mercats internacionals durant el tercer trimestre de l’any, un 24,9% més que durant el mateix període de 2021. Els equipaments elèctrics s’han disparat un 39% a l’exterior; mentre que els productes químics han crescut un 11,6%. L’activitat del sector, a més, ha augmentat en totes les latituds: a la UE, un 27,1%; mentre que a la resta del món ha crescut en un 21,6%.

Quant als productes de mitjà-baix i baix nivell tecnològic, grups com el cautxú o les matèries plàstiques mostren increments també moderats, inferiors al 8%; mentre que els productes metàl·lics es disparen en un 23,1% de cara a clients globals. Com en el cas del mitjà-alt, la Unió Europea és el principal mercat d’aquest sector, amb un creixement del 16,2%; mentre que fora de la comunitat l’alça s’ha quedat per sota del 13%. El muntant global dels productes de valor mitjà-baix és de 3.126 milions d’euros; mentre que els de més baix valor d’R+D escalen fins als 6.216 milions.