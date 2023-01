Europa reconeix el potencial innovador de la salut barcelonina

Les start-ups del món de la sanitat cada vegada agafen més força. Les investigacions avancen gràcies al suport públic i privat i hi ha més necessitat d’aprendre, entendre i solucionar malalties. A més, la nova tecnologia aporta una nova manera de veure la medicina i noves formes de combatre malalties o conductes que abans eren impossible de curar. Aquesta és una tendència mundial, però Barcelona s’ha convertit en la seu de moltes d’aquestes noves empreses, tal és l’èxit de la capital catalana, que el Consell d’Innovació Europeu (EIC per les seves sigles en anglès) ha seleccionat 78 empreses innovadores per donar-los finançament, entre elles quatre catalanes.

La selecció de l’EIC, una institució que opera la Comissió Europea, es va fer d’entre més d’un miler d’aplicacions. D’aquestes, menys d’un centenar rebran les ajudes europees corresponents al seu negoci. En total doncs, 470 milions d’euros de finançament per llançar aquestes noves empreses a l’èxit i aconseguir els resultats desitjats el més abans possible. A més, en aquesta edició, el 15% de les empreses estan fundades i dirigides per dones. A part, la mostra de talent català també és femení, ja que tres de les seleccionades també tenen dones com a directores generals. Les catalanes seleccionades han estat Gate2Brain, Inbrain, Time is Brain i Elem. Aquestes companyies treballen en la salut del cervell, així com en les maneres d’aconseguir fer més efectius els medicaments per aquest òrgan, un dels més desconeguts per l’ésser humà en l’actualitat.

Gate2Brain, els tractors per sembrar medicaments al cervell

Creuar les portes per entrar al cervell humà continua sent un misteri. En molts casos, els medicaments es queden a l’entrada de l’òrgan sense arribar a ser efectius en la seva totalitat. Gate2Brain és l’empresa catalana pionera a transportar aquests medicaments fins a dins del cervell, ajudant així el tractament i assegurant la seva efectivitat. “Som els tractors que porten la medicina dins del cervell”, assegura Meritxell Teixidó, CEO de la companyia catalana. Després de 15 anys de recerca, han guanyat l’EIC, l’ajuda de 2 milions i mig d’euros que afavorirà a l’acceleració dels seus estudis preclínics , portant-los en pocs anys a la següent fase: les proves amb pacients reals.

La biotecnologia de Gate2Brain se centra com a primera indicació on aplicar-la, en un camp molt específic de la medicina. “Millorar els tractaments dels tumors cerebrals pediàtrics”, explica Teixidó. L’empresària, però, reconeix que és un camí molt llarg i que la solució encara es troba en fase experimental, però que podria arribar a convertir-se en un medicament real per tractar aquesta classe de tumors d’aquí pocs anys. “És un projecte de molta responsabilitat social, que encara estem estudiant, però que estem treballant perquè es converteixi en una solució real”, descriu la fundadora de Gate2Brain.

Els inicis de la companyia es remunten als anys d’investigació a l’IRB Barcelona i UB que junt amb l’Hospital Sant Joan de Déu són els centres d’on surgeix aquesta spin-offf catalana. Actualment per aconseguir avançar fins als assajos clínics els calen una xifra aproximada de 4 milions d’euros, el que “fa que aquest ajut europeu sigui un punt d’inflexió per la nostra investigació”, diu Teixidó. Pel que fa al suport extern, la CEO explica que la seva companyia que ara ha cridat l’atenció d’Europa, ja comptava amb amb el suport de programes especials per start-ups com BStartup Health del Banc Sabadell i CR-Consolidate de la Fundació “la Caixa” i MindtheGap de la Fundación Botín.

Inbrain, estímuls de grafè per corregir patrons cerebrals

Els patrons cerebrals d’algunes malalties atribueixen al seu desenvolupament. En aquest sentit, algunes de les malalties que afecten a la mobilitat dels pacients poden arribar a curar-se amb l’equipament adequat, materials nous que poden corregir aquests patrons i fer canviar les ordres que envia el cervell. Aquesta és una de les solucions que ofereix Inbrain, una companyia barcelonina que basa la seva investigació a estimular el cervell amb el grafè, “un material conductor molt segur i amb un gran potencial”, explica Carolina Aguilar, CEO de la companyia, qui també reconeix la importància de ser reconeguts per Europa a l’hora de llançar el seu producte al mercat.

Inbrain no només treballa amb aquesta solució de grafè implantable al cervell dels pacients sinó que també té una segona línia on han aconseguit construir un mapa cerebral per identificar els límits dels tumors cerebrals i poder extirpar-los amb seguretat. “Amb el nostre producte es pot llegir el cervell amb molta més resolució”, diu Aguilar. Però, la joia de la corona d’Inbrain és el xip de grafè que es podrà implantar dins del cervell dels pacients que llegirà i corregirà els patrons de les malalties per ajudar a curar-les. “Estem treballant perquè pugui corregir les conductes cerebrals de malalties com el Parkinson“, diu la CEO de la companyia que també assegura que “podria estar implantat dins del cervell els anys que sigui necessari”.

La start-up catalana ja ha començat el seu primer estudi clínic i agafen les opinions de malalts per continuar avançant cap a una solució més permanent. De fet, Aguilar assegura que el premi els dona més notorietat, ja que tots els competidors -segons explica la fundadora d’Inbrain- es troben als Estats Units. Aguilar també comenta, però, que el premi europeu no ha estat la única ajuda que han rebut i recalca que gràcies al suport de l’administració pública tant catalana com espanyola “estan cada vegada més a prop del canvi”.

Time is Brain, el nou motor diagnòstic de l’ictus

“El problema, la sensació que teníem, és que fins i tot amb totes les tecnologies i els millors tractaments, la meitat dels pacients d’ictus pateixen seqüeles significatives”. La doctora Alícia Martínez Piñeiro, neuròloga en excedència i CEO de la prometedora emergent badalonina Time is Brain, no va presentar la seva tesi doctoral amb la idea de convertir la seva recerca en un prototip comercial. L’ambiciós estudi clínic de l’ara emprenedora va demostrar l’existència d’una onda elèctrica al cervell que ajuda al pronòstic de l’ictus “molt millor que les eines que fem servir avui dia”. “No hi ha cap maquinari concret amb aquesta capacitat tecnològica al circuit assistencial, des que comencen els símptomes fins que es completa el procediment”, lamenta Martínez.

Amb aquest buit mèdic i de negoci, els fundadors – la mateixa doctora i els seus dos directors de tesi– funden Time is Brain l’any 2020, i a l’octubre del 21 la dedicació ja és completa. L’empresària explica que, si bé l’objectiu de sortida al mercat s’allarga fins a finals del 2024, ja tenen un prototip funcional de hardware i software, preparat pels diversos processos de validació clínica que reclama el regulador per a l’equipament sanitari. Ara per ara, el feedback immediat és molt positiu. Dos estudis de mercat realitzats de la mà de KPMG a Alemanya i els Estats Units, així com letters of intent de diverses veus autoritzades del sector, fonamenten el potencial de Time is Brain. A escala catalana, a més, tots els interlocutors s’han mostrat “molts interessats”. “No hi ha hagut cap problema per obrir les portes a la validació clínica”.

Amb el capital assolit gràcies al projecte competitiu de finançament europeu, Time is Brain –una empresa derivada de l’hospital Trias i Pujol– apunta a diversos desenvolupaments clau. Amb la part no dilutiva de la inversió de l’EIC, una beca de 2,5 milions d’euros, l’emergent prepara la fabricació d’una presèrie curta del producte. Aquesta cobertura acompanyarà la start-up fins a l’entrada a mercat. La segona part del projecte, una part dilutiva d’uns 3,3 milions d’euros, es complementarà a més llarg termini amb la cerca d’inversió especialitzada en medical device un cop aterrada al circuit comercial.

ELEM Biotech, de la supercomputació al cor imaginat

La tecnologia del bessó digital pot esdevenir –encara més– revolucionària si se’n troben aplicacions al sector de la salut. Així ho demostra ELEM Biotech, spinoff del Barcelona Supercomputing Center. Dirigida per Christopher Morton, l’emergent es dedica a elaborar rèpliques digitals de –per ara– les estructures cardíaques, vasculars i respiratòries dels pacients. Mitjançant les rèpliques computacionals dels sisteme dels subjectes, la tecnologia d’ELEM pot predir la reacció de cada persona –segons les seves condicions– a tractaments, medicaments i altres intervencions mèdiques. Els models, apunten, “també estan disponibles per a animals”.

La tecnologia es basa en la capacitat de supercomputació al núvol que permeten les estructures del BSC. El sistema sobre el que es construeix la tech d’ELEM té la capacitat de millorar la recerca sobre un òrgan concret i el seu comportament o provar el funcionament de fàrmacs sobre un organisme, entre altres avenços de la ciència mèdica tant en l’àmbit del diagnòstic com el del tractament. Segons celebren a les xarxes socials de la companyia després de confirmar-se el finançament de l’EIC, “aquest gran suport ens ajudarà a transformar-nos, fent realitat els humans virtuals i apropant un pas més la medicina de precisió”.