Els Estats Units acusen de frau el CEO de la plataforma de cripto FTX

La Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC) ha acusat el CEO i cofundador de l’exchange de criptomonedes FTX Sam Bankman-Fried de frau. Segons la comissió, la plataforma d’intercanvi d’actius digitals hauria elaborat “un pla per defraudar els inversors”. Gràcies a aquesta estratègia il·lícita, defensa l’SEC, la companyia hauria aconseguit aixecar més de 1.800 milions de dòlars, uns 1.708 milions d’euros al canvi, d’uns 90 inversors amb seu als EUA. L’escàndol es va destapar després de l’anunci de la fallida de la plataforma, que s’acollirà als articles pertinents de la llei estatunidenca per liquidar tots els seus actius.

Segons ha apuntat el president de la comissió de valors nord-americana, Gary Gensler, Bankman-Fried va “construir un castell de naips sobre una base d’enganys mentre deia als inversors que era un dels edificis més segurs en criptografia”. Tal com constata la demanda de l’entitat, Bankman-Fried hauria desviat clients de la plataforma al seu propi exchange, Alameda Research, sense revelar-ho als inversors. D’aquesta manera, hauria elevat significativament el risc de les apostes dels participants, per l’exposició dels tokens d’FTX als actius sobrevalorats d’Alameda.

Amb aquest capital exposat als actius del nou fons, Bankman-Fried hauria fet inversions d’alt risc sense comunicar-ho als clients. Per altra banda, asseguren, hauria dedicat part dels fons aportats pels inversors a la compra d’immobles de luxe, així com a grans donacions polítiques. SI bé l’empresari s’havia mostrat com un entusiasta votant demòcrata, el finançament il·lícit hauria anat a parar també al partit republicà.

La denúncia de l’entitat apunta al trencament de dues disposicions antifrau de la llei estatunidenca establertes durant la Gran Depressió. A banda de mesures cautelars contra qualsevol activitat financera, l’SEC reclama la devolució de les quantitats obtingudes en frau de llei, una sanció civil i una inhabilitació completa. En cas de confirmar-se la condemna, a més, Bankman-Fried tindria prohibida l’emissió, compra, oferta o venda de qualsevol mena de valor financer.

Fugit i detingut

El taxatiu document de la comissió de valors nord-americana defensa que la seva divisió de compliance “està llesta per prendre mesures si una plataforma no està disposada a complir amb les lleis sobre valors”. Així, sobre les diverses reclamacions judicials, el Fiscal Federal del districte sud de Nova York ja havia enviat la passada setmana una notificació internacional amb les intencions de l’administració de presentar càrrecs contra l’empresari.

Amb aquesta carta a la mà, el fiscal general de Bahames Ryan Pinder va comunicar el passat dilluns que el CEO d’FTX havia estat detingut i roman en custòdia policial des de llavors. Segons les autoritats de les illes, l’extradició és possible, si bé el fiscal novaiorquès hauria de reclamar-la. “En el moment en què es faci una petició formal, Bahames la tramitarà ràpidament”, ha subratllat la fiscalia del país centreamericà.

De fet, en tant que els incompliments normatius registrats per l’SEC també es corresponen amb les normes de la Commonwealth de Bahames, Bankman-Fried haurà de comparèixer davant un tribunal a Nassau durant el dia d’avui. Segons ha apuntat la fiscalia, seguint aquesta màxima, continuaran amb “les investigacions penals al voltant del col·lapse d’FTX”.