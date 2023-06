Gabriel Escarrer culmina la successió a la presidència de Meliá

Gabriel Escarrer Julià, el fundador de la cadena hotelera Meliá Hotels International, ha deixat la presidència no executiva de la companyia. Segons ha informat l’empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, l’empresari deixa el càrrec en mans del seu fill Gabriel Escarrer Jaume, que ja ocupava la posició de Conseller Delegat. El consell d’administració de la firma mallorquina s’ha reunit aquest mateix dijous per acceptar la renúncia d’Escarrer Julià i el nomenament d’Escarrer Jaume com a president de la firma multinacional.

La renúncia del fundador culmina, d’aquesta manera, el pla de successió aprovat pel consell d’administració l’any 2016. Amb 88 anys, Escarret Julià serà nomenat president d’honor, i justifica el moviment com una eina per “garantir la continuïtat del negoci i la necessària seguretat i confiança a tots els grups d’interès”. Com a president d’honor, la seva funció se centrarà en la representació pública de la firma i en l’assessorament al consell d’administració i al seu fill i nou president.

El CEO i nou president de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume / EP

Segona generació

Escarrer Jaume ocupa totes les funcions executives des de la renúncia del seu pare l’any 2016, quan es va dibuixar el full de ruta per a la sortida de Julià. L’empresa assegura que el nou president va “liderar l’expansió” de Meliá, aportant una “major solidesa financera”. Vicepresident i conseller delegat des del 2009, ha introduït conceptes d’RSC, sostenibilitat i gestió del talent a l’operativa interna del gegant hoteler.

Desenvolupament intern

Escarrer Jaume forma part de la direcció de Meliá des del 1997, quan és nomenat per primer cop conseller de la societat; havent estat ratificat en el seu càrrec en fins a quatre ocasions en les darreres dues dècades. Després d’esdevenir primer executiu de la companyia, el 13 de desembre del 2016, el nou president havia encetat el procés per al