L’ERTO de Seat es torna a ampliar fins el juny per falta de semiconductors

Seat i els sindicats han acordat allargar l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins al juny, tres mesos més del previst inicialment, per la manca de semiconductors i matèries primeres. Fa una setmana, s’acordava ampliar aquest període fins el 31 de març, però l’acord final ha acabat per prorrogar aquest temps fins el juny, ja que no hi ha noves informacions que puguin predir quan finalitzarà la manca de materials. Així ho han confirmat fonts de l’empresa a l’ACN, que han explicat que la suspensió del torn de nit de la línia 2 afectaria diàriament uns 900 treballadors.

L’empresa automobilística Seat porta en crisi per culpa dels semiconductors d’ençà que va començar la crisi de la pandèmia. Des de llavors, s’han anat prorrogant els ERTO dels treballadors de les fàbriques de Martorell i Barcelona. L’últim acord al qual han arribat sindicats i la mateixa empresa és la prorrogació fins el mes de juny d’aquest expedient regulador. Tot i això, Seat no descarta la possible cancel·lació de jornades producció en qualsevol de les línies de Martorell i Barcelona. L’empresa ha justificat aquesta decisió als treballadors davant un context que ha qualificat de “molt complicat” i un “escenari complex” d’escassetat de semiconductors i escassetat de matèries primeres, agreujades per l’esclat de la guerra d’Ucraïna.

Una altra pròrroga per als treballadors

La setmana passada, Seat va pactar tres mesos d’ERTO amb els treballadors per tenir prou flexibilitat per adaptar-se a l’escenari actual davant la falta de components a les seves plantes de Martorell i Barcelona. Els sindicats, però, van advertir a l’empresa que no signarien l’acord si no es retirava la pretensió de l’automobilística d’augmentar la producció durant el mes de febrer a la línia del Seat León i Cupra Formentor de 640 a 760 unitats al mateix temps que es deixava personal temporalment sense feina.