L’abaratiment de l’energia enfonsa els preus industrials

L’abaratiment de l’energia imposa una substancial caiguda en els preus industrials (IPRI). L’índex sectorial de costos elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística registra al març un retrocés de més de cinc punts respecte del febrer gràcies a l’aportació negativa de la cadena de valor de l’electricitat. Catalunya és, però, un dels escassos territoris de l’Estat en què la xifra es manté en positiu –és a dir, que els preus industrials són més cars que ara fa un any–. Els costos associats al secundari al país registren al març, així, una variació any a any del 3,4%.

La mitjana de l’Estat, però, cau per primer cop d’ençà de l’inici de la crisi per sota del 0. Així, l’índex de preus industrials espanyol se situa en el -1%, de nou arrossegada per l’abaratiment de l’energia. La taxa energètica se situa en el 15,9% negatiu en termes interanuals –és a dir, els costos energètics al sector són prop de 16 punts més baixos que el març del 2022–. Territoris com la comunitat autònoma madrilenya, amb un índex negatiu del 6,5%, o el Principat d’Astúries, amb un -19,5%, impulsen el resultat.

Sense energia, més car

Val a dir que la reducció si no s’inclouen els preus energètics no és tan intensa, si bé es manté com a tendència. L’índex sense energia se situa en el 7,3%, una caiguda de més del 50% respecte dels pitjors mesos de la crisi inflacionista –durant la primavera del 2022 la variació dels preus industrials va arribar a superar els 15 punts–. Entre els subsectors no energètics, la caiguda mes a mes és superior al 2%; mentre que en l’acumulat anual ha retrocedit 3,9 punts, des de l’11,2% d’encariment amb què es va tancar el curs.

Preus industrials estables

Val a dir que, si bé la variació interanual a Catalunya s’ha mantingut positiva, els preus han caigut prou d’un 1% en el primer trimestre. Només l’Energia, amb una caiguda superior al 6%, tanca en negatiu, si bé algunes verticals comencen a estabilitzar-se. És el cas dels béns d’equipament, que mostren al març un índex del 3,3%; o els intermedis, que cauen fins al 2%. Són els béns de consum els que continuen ancorant els preus a xifres elevades: els no duradors tanquen el març amb un índex de preus de l’11,4%.

Entre ells, destaca especialment l’aportació de l’alimentació, que continua impulsant els preus, tant a la indústria com l’índex general. Els dos subsectors que més aporten a la ja limitada alça de preus formen part, de fet, de la cadena de valor de l’alimentació: el processat i conservació de carn i la fabricació de begudes.