Endesa dispara els seus beneficis fins als 594 milions tot i l’impost

Endesa ha disparat durant el primer trimestre els seus beneficis fins als 594 milions d’euros, un 75,7% més que ara fa un any. Segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la firma dirigida per José Bogas ha superat amplament l’escull que, afirmaven, suposa per al sector l’impost a les elèctriques del govern espanyol. Ho ha fet, a més, tot i una moderada contracció d’ingressos d’un 1,2%, fins als 7.504 milions d’euros entre el gener i el març d’enguany. Amb tot, el resultat brut d’explotació s’ha elevat un 60% en un any, als 1.462 milions d’euros.

Segons ha confirmat l’empresa, el “bon comportament” de la generació tant convencional com renovable ha aconseguit mantenir i accelerar l’activitat de negoci. L’estabilització del mercat elèctric al voltant de la moderació del preu de l’energia ha aconseguit millorar el balanç de l’empresa, que no ha patit el rebutjat impost a les energètiques anunciat el passat octubre pel president espanyol Pedro Sánchez, que grava un 1,2% dels ingressos generats per les firmes del sector amb una facturació superior a 1.000 milions d’euros. En el cas d’Endesa, el gravamen s’ha elevat fins als 208 milions d’euros.

El conseller delegat d’Endesa, José Bogas / ACN

Objectius assolits

El disparat benefici comunicat per Endesa deixa la companyia en línia amb els objectius marcats per al 2023. De fet, en línia estable, per sobre: L’horitzó de resultat net per al curs oscil·lava entre els 1.400 i els 1.500 milions d’euros; mentre que el d’Ebitda es quedaria entre els 4.400 i els 4.700 milions. A més, asseguren, ja han venut el 100% de la seva producció pròpia per al 2023, així com el 87% de la del 2024, en compliment de la regulació del mercat.

Energia per segments

Endesa ha comunicat un especial impuls de la seva producció energètica renovable, que registra una alça del 32% en termes interanuals. Les centrals hidroelèctriques, solars i eòliques han sumat amb la nuclear un 83% del total del mix a la península Ibèrica dedicat a tecnologies sense emissions. En total, la potència renovable de la firma s’ha elevat fins als 9.300 MW, un creixement d’uns 900 en el darrer any; i els 1.100 MW previstos per a la seva connexió durant el 2023 ja es troben “en execució”.