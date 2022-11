Endesa dispara les previsions de benefici tot i les crítiques al nou impost

Endesa tindrà, finalment, beneficis extraordinaris el 2022. Segons les previsions publicades avui per la companyia, el resultat ordinari net se situarà a finals de l’exercici entre els 2.200 i els 2.300 milions d’euros, entre 300 i 400 milions més que el 2021. Les anteriors previsions de l’energètica voltaven, per a aquest muntant, els 1.800 milions d’euros, entre 400 i 500 milions per sota dels guanys que finalment assoliran, un 25% més. De fet, només en els primers tres trimestres de l’exercici, la cotitzada va guanyar 1.651 milions.

Els resultats, doncs, contradiuen les declaracions de la mateixa direcció d’Endesa que, juntament amb Iberdrola, van avisar en la presentació dels seus primers resultats semestrals de l’any –al juliol– que el sector no registraria beneficis extraordinaris per l’espiral de preus de l’electricitat. Ambdues empreses, val a dir, van comunicar ara fa cinc mesos guanys més elevats que un any abans. La mateixa Endesa va augmentar el seu benefici a sis mesos en un 10,1%, fins als 916 milions d’euros, una xifra marcada per la venda parcial de la filial de mobilitat Enel.

Amb aquestes xifres, la companyia manté la política de dividend que havia plantejat per a l’exercici, amb una extensió del 70% del payout a un any més. La millora de les previsions de guanys dispara també el dividend. Així, la companyia repartira entre els seus shareholders 1,5 euros per acció –tres cèntims més que les anteriors estimacions i 0,6 cèntims més que ara fa un any, quan es va quedar en 1,44 euros per títol–. En la durada del seu recent pla estratègic, fins a 2025, Endesa espera repartir 5.390 milions d’euros en guanys financers per a la propietat.

La companyia preveu una caiguda del resultat ordinari net fins als 1.500 milions d’euros per al 2023, si bé la recuperació seria immediata. El 2024, Endesa tornaria a un resultat net proper al del 2021, abans de la crisi energètica, uns 1.800 milions d’euros; mentre que al 2025 tornarien a trencar la barrera dels 2.000 milions. Quant al dividend, cauria el pròxim exercici fins a un euro per títol, per tornar a pujar el 2024 fins a 1,2 euros per acció i acabar igualant els 1,4 euros el 2025.

El conseller delegat d’Endesa, José Bogas / ACN

Efectes de l’impost a les elèctriques

Segons les previsions de la companyia, el nou impost a la facturació de les grans energètiques costaria uns 250 milions d’euros l’any cadascun dels dos exercicis que es mantindria en actiu. Amb la reducció substancioal a la base imposable aprovada per la comissió d’economia del congrés dels diputats, el pes de la taxa serà substancialment inferior a l’augment dels rendiments nets de la companyia enguany –50 milions d’euros, en concret–.

El pagament de l’impost coincideix amb un augment del deute net del grup, a la forquilla d’entre 11.600 i 12.100 milions d’euros durant el període que es mantingui en actiu el pla estratègic. El deute brut, però, caurà des dels 18.300 fins als 12.700 milions d’euros –en la part baixa de les previsions– el 2025.