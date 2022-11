Les empreses catalanes ja tenen més de 8.000 filials a l’estranger

Catalunya conquista els afers exteriors amb filials per tot el món. Una vegada més el país demostra el seu afany per internacionalitzar les seves companyies. Les empreses de Catalunya tenen actualment 8.382 filials a l’estranger, un 3,1% més que abans de la pandèmia i la millor xifra dels últims cinc anys. Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi d’Acció -l’agència per a la competitivitat de l’empresa- que ha fet públic aquest dijous el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent qui ha assegurat que “les empreses catalanes no s’han replegat: com hem vist amb la pandèmia i ara amb les tensions internacionals, és clau que continuïn connectades al món per reaccionar ràpid, resoldre problemes logístics amb celeritat, adaptar-se als canvis constants de cada mercat des del mateix país i ser a prop dels clients arreu del món”.

Aquestes dades s’han donat a conèixer en el marc d’una trobada a la seu d’Acció entre el conseller Torrent i els principals agents de la internacionalització a Catalunya (el Consell General de Cambres de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC, AMEC, Secartys, la Unió Patronal Metal·lúrgica i CaixaBank). Durant la reunió, Torrent ha subratllat que “es posa de manifest la robustesa del sector exterior català, que durant la pandèmia s’ha adaptat a la nova manera de fer negocis al món i ha seguit apostant per ser a prop dels seus clients i proveïdors estrangers mitjançant les filials”.

On s’expandeixen les empreses catalanes?

Segons l’estudi, Catalunya compta amb 3.165 empreses que tenen filials a l’estranger, i que estan localitzades principalment a Europa i Amèrica. Per ordre, hi ha més empreses a Portugal (9,3%), després els Estats Units (8,7%), Mèxic (6,1%), el Brasil (6,1%) i finalment França (6%). Pel que fa als sectors, es tracta sobretot d’empreses de serveis (30,3%), manufactures (19,5%) i comercials (18,1%). Per volum de facturació, destaquen les empreses dels sectors de l’alimentació (11,8% del total), les infraestructures i la construcció (10,6%), de finances i assegurances (10,4%) i indústria farmacèutica (8,9%). L’estudi també apunta que el 83,4% de les empreses catalanes amb filials són pimes. A més, el 13,1% d’aquestes matrius són de sectors tecnològics.

Països amb més oportunitats

L’agència de competència del departament d’Empresa i Treball ha fet públic un estudi que identifica oportunitats de negoci internacionals per a l’empresa catalana i destaca els països amb major creixement i rellevància econòmica. Tal com dictamina l’informe, aquest any s’han identificat un total de 463 oportunitats comercials concretes en 108 països, principalment situats als continents asiàtic i l’europeu, que en concentren 131 cadascun. Els segueixen l’Àfrica, amb 81 oportunitats, l’Amèrica del Nord i Central amb 56; l’Amèrica del Sud amb 51 i Oceania, amb 13. Per sectors, els que presenten més possibilitats per al teixit empresarial català són la maquinària i béns d’equip (amb 53 oportunitats), l’alimentació (amb 50), la salut i serveis sanitaris (38), i les TIC i la digitalització de la indústria (amb 35).