L’empresa d’hamburgueses catalana Vicio quintuplica la facturació en un any

Vicio, la marca catalana d’hamburgueses per emportar, tancarà el 2022 amb unes vendes de 20 milions d’euros. Així ho ha fet públic l’empresa del guanyador de la setena edició de Masterchef, Aleix Puig, en un comunicat aquest divendres. Aquestes xifres fan que la facturació de la companyia es quintupliqui en comparació a l’any passat. “Estem molt contents de com està creixent l’empresa, del bon acolliment que tenim allí on operem i per haver superat les expectatives que teníem posades en el 2022”, ha assegurat Puig. Vicio ha aprofitat els bons resultats per presentar la seva pròxima ronda de finançament per continuar amb la seva expansió a d’altres mercats.

Tal com ha explicat la companyia, l’increment de les vendes de l’ensenya ve impulsat pel bon acolliment que ha brindat Madrid a la signatura des de la seva arribada al gener. Així, la seva facturació en la capital ja suposa el 47% del total de les vendes de la companyia. “Vicio ha mostrat un rendiment excel·lent i ens trobem ara en un punt clau per a la vida de la companyia. És moment de pujar la temperatura i precisament per això volem apostar per expandir la companyia, potenciar més tota la vertical tecnològica i aprofundir en el màrqueting i reconeixement de marca. Per a poder fer-ho com nosaltres volem, necessitem comptar amb un múscul financer que ens permeti aconseguir els nostres objectius”, ha explicat el cofundador i co-director general.

Nous establiments de Vicio

La companyia inicia ara una ronda de contactes amb diferents inversors amb l’objectiu d’aconseguir una injecció econòmica d’entorn dels 20 milions d’euros. Una ronda que servirà per a impulsar el seu full de ruta per créixer a Espanya, després que enguany hagi experimentat fora de les àrees metropolitanes de Madrid i Barcelona amb una obertura a Sabadell, però treballa per a obrir el 2023 un total de 17 nous locals i el seu desembarcament en set noves ciutats espanyoles.

A més, la signatura obrirà el seu primer restaurant de Vicio a Madrid, que estarà situat en ple centre amb una superfície de més de 550 metres quadrats, que estaran distribuïts en tres plantes. “Som una marca tecnològica que viu de la venda d’hamburgueses i estem decidits a continuar apostant pel delivery, però aquest mateix anirà acompanyat de grans flagships en les capitals on la marca brillarà en tots els seus aspectes, ha indicat. Segons Puig, la combinació de tots dos models és la fórmula que volen exportar al món, ja que creuen que és la combinació perfecta per al desenvolupament de la companyia.