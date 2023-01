L’empresa creadora d’Angry Birds s’instal·larà a Barcelona

L’empresa de jocs mòbil finesa Rovio tria Barcelona per instal·lar el seu primer estudi al sud d’Europa. La companyia, creadora del popular Angry Birds, crearà a la capital catalana una trentena de llocs de treball especialitzats. El personal barceloní es dedicarà al desenvolupament i el manteniment d’alguns dels títols de la companyia que ja es troben al mercat. Principalment, l’oficina catalana desenvoluparà noves mecàniques per a alguns dels jocs derivats del seu principal èxit, com ara Angry Birds Dream Blast o Angry Birds Friends.

Fundada l’any 2003 i amb seu central a la ciutat finesa d’Espoo, fins ara només comptava amb quarters al nord i centre d’Europa -Estocolm i Copenhaguen- a Canadà -Montreal i Toronto- i a Turquia, mitjançant una filial territorial, Ruby Games, adquirida l’any 2021. Els nous treballadors a Barcelona s’afegiran a una plantilla global de més de 500 treballadors. Els productes de la companyia, cotitzada des del 2017, acumulen més de 5.000 milions de descàrregues, amb el destacat lideratge d’Angry Birds -si bé amb els anys han anat afegint propietats com Small Town Murders o Darkfire Heroes, tots ells per a dispositius mòbils-.

Talent videolúdic

Per al seu aterratge a la ciutat, Rovio ha comptat amb el suport d’Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. Segons ha apuntat el conseller Roger Torrent, la tria de Barcelona per part de la finesa és “un exemple del dinamisme que està experimentant el sector dels videojocs” a Catalunya. L’objectiu, explica el titular del departament, és “captar més inversions en l’àmbit per atreure talent creatiu i altament qualificat” al teixit tecnològic del país.

Per la seva banda, el director d’operacions de la companyia, Matthieu Burleraux, celebra l’arribada a la ciutat com a primera passa d’uns “plans de creixement ambiciosos al sud d’Europa”. Segons apunta el directiu, Rovio va optar per Barcelona per la seva situació estratègica com a “gran hub de talent per als videojocs per a mòbils”, amb gegants com Ubisoft o King operant des de la capital del país.

La bona salut del videojoc català

L’ecosistema productiu de la indústria del videojoc a Catalunya manté una important tendència creixent. De fet, segons un estudi de la mateixa agència Acció, el país és la primera regió de la Unió Europea en captació d’inversió estrangera en aquesta vertical industrial. Amb més de 120 milions d’euros captats des del 2017, en la darrera mitja dècada s’han creat al país 900 nous llocs de treball dedicats a la creació de videojocs. La inversió de Rovio s’afegeix a la recent aposta de la danesa IO Interactive, desenvolupadora de la saga Hitman, que crearà 150 nous llocs de treball a Catalunya.