El Sabadell crearà 70 nous llocs de treball a Catalunya

El Banc Sabadell crearà uns 70 nous llocs de treball a Catalunya. Aquestes noves contractacions aniran directament a la xarxa d’oficines de l’entitat i estaran emmarcats dins de la segona edició del programa de captació de talent jove, Banking Sales Programme. A tot l’estat el programa crearà uns nous 115 llocs de treball. Aquesta nova iniciativa del banc té com a objectiu incorporar, a partir de l’1 d’abril de 2023, nous directors de Negoci de Creixement (DNEGC) a Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Múrcia. Tot plegat té un ull posat en la captació de nous clients i créixer en volum de negoci.

Després de l’anunci de les noves contractacions el director de Xarxa de Banc Sabadell, Jaime Matas, assegura que l’èxit de la primera edició del programa en qüestió “ha estat determinant per iniciar aquesta segona edició”. A més, aquest cop el banc vol apuntar, i apostar, per crear planter al negoci, incorporant al banc talent jove, que “estarà especialitzat a captar i gestionar negocis de valor”. A més, assegura que amb aquestes incorporacions, a les Direccions Territorials Catalunya i Est, seguim reforçant el nostre lideratge, renovant i transformant els nostres equips amb visió de futur.

Per la seva part, Emiliano Álvarez, director d’Organització i Recursos Empreses i Xarxa del banc, destaca que a partir d’ara a l’entitat “el talent jove té una oportunitat única per incorporar-se a la nostra xarxa i desenvolupar-se professionalment” destacant que el programa de contractació està dirigit principalment a joves menors de 30 anys i “que inclou un potent pla de formació i d’acompanyament continu durant el primer any dins de l’empresa. Després d’aquest primer any d’aprenentatge intensiu, assegura Álvarez, “els joves podran continuar desenvolupant la carrera professional en diferents posicions de la nostra xarxa d’oficines, assessorant i traslladant la proposta de valor de Banc Sabadell als nostres clients”.

Bons resultats el 2022

Aquest nou programa de contractació arriba just una setmana després de la presentació dels resultats del banc de l’any 2022. Durant l’últim exercici l’entitat va registrar un benefici net atribuït de 859 milions d’euros, el que suposa un augment de més del 60% amb relació amb el 2021. Després de conèixer els resultats del 2022 el conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, va destacar que “totes les unitats de negoci han incrementat la seva rendibilitat al llarg de l’any: banca d’empreses, banca de particulars, banca corporativa i d’inversió, TSB i les unitats de negoci internacionals”. Alhora, va emfatitzar que el banc està executant l’estratègia “amb determinació i això sens dubte està donant els seus fruits”, dins de la qual s’integren aquestes noves contractacions. Per acabar ha assegurat que el Sabadell afronta el 2023 “amb un optimisme raonable, per la fortalesa de la nostra xarxa comercial i la confiança dels nostres clients”.