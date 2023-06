Eines suma l’exconseller Puigcercós a la llista per mantenir la Cambra

Arribar al cim és una tasca dura, però no tant com mantenir-s’hi. Aquest últim és l’objectiu d’Eines de País a la Cambra de Barcelona. Fa quatre anys van sorprendre a tot l’empresariat català aconseguir la majoria absoluta a la corporació i governant en solitari aquest últim mandat. Ara bé, al setembre tindran una autèntica prova de foc, intentar mantenir aquesta majoria, una tasca que s’entreveu difícil, ja que els seus rivals aquesta vegada aniran tots units en una sola candidatura liderada per Josep Santacreu. Per intentar arreplegar encara més vots els independentistes van sumant noms a la seva llista per mantenir la posició, l’últim a sumar-se a la causa ha estat l’exconseller de governació per ERC, Joan Puigcercós, segons ha avançat Nació Digital i ha confirmat TOT Economia.

El qui fou líder d’ERC ja fa 15 anys se suma a la candidatura després de mesos de negociació i serà un dels caps de cartell d’Eines de País juntament amb l’actual presidenta, Mònica Roca, Toni Fitó i l’expresident de la Cambra, Joan Canadell. Alhora, cal destacar que el fitxatge de Puigcercós sorprèn d’allò més, ja que fins ara se l’ha associat a l’entorn pròxim a ERC, que en aquestes eleccions s’aliarà amb els grans empresaris, candidatura contrària a Eines, segons va assegurar Mònica roca en una entrevista amb aquest diari.

Voluntat personal, no de partit

Tot i aquesta proximitat amb els republicans, la decisió de Puigcercós d’entrar al ple de la Cambra al costat dels independentistes ha estat bàsicament personal. De fet, el que l’ha portat a l’aproximació a Eines ha estat, entre d’altres, la defensa feta per la candidatura de Mònica Roca l’economia real i la denúncia de la dependència econòmica respecte de l’estat espanyol. Tot i això, Nació explica també que l’exdirigent republicà ja va comunicar en el seu moment a ERC la seva intenció de concórrer a les eleccions a la Cambra amb Eines i que la seva posició no va rebre cap mena d’entrebanc per part de la formació liderada per Oriol Junqueras.

A propòsit d’això, cal recordar que des que Puigcercós va abandonar la primera línia política l’any 2012 va entrar directament a treballar en el sector privat, sobretot en els sectors de consultoria de turisme i restauració. Actualment, és director executiu de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives vinculada a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB).

Presentació de la candidatura

De moment, però, no se sap en quin epígraf es presentarà Puigcercós, no es trigarà a saber, ja que eines de País presentarà aquest mateix dimecres la seva nova candidatura on es coneixeran els candidats de les 42 vocalies i la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, que va ser l’entitat que va promoure la candidatura en un primer moment.