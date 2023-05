eDreams perd 43,3 milions el primer trimestre, un 34,2% menys

L’agència de viatges en línia eDreams Odigeo va registrar pèrdues netes de 43,3 milions d’euros durant el seu últim exercici fiscal, finalitzat el 31 de març, la qual cosa suposa un 34,2% menys que el resultat negatiu de 65,9 milions d’euros del mateix període de l’any anterior. Tot i que hi ha hagut una substancial reducció de les pèrdues, la companyia ha assegurat que l’ampliació estratègica de la plantilla global en un 50% fins a 2025, l’increment en els costos variables associats a l’augment de vendes i la inversió per adquirir nous membres Prime van ser els impulsors del resultat de benefici net, que “continua millorant”.

Segons ha informat aquest dijous l’empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i ha remès Europa Press, en termes ajustats, la companyia va perdre un 33,6% menys en el seu any fiscal, fins als 34,7 milions d’euros, en contrast amb les pèrdues de 52,3 milions de l’any anterior. Pel que als ingressos d’eDreams, van créixer un 49% en aquest exercici fiscal, fins als 569,6 milions d’euros, a causa de l’increment rècord en un 29% de les reserves, fins als 16,2 milions, sent un 42% superiors als nivells prepandèmia. El conseller delegat del grup, Dana Dunne, ha qualificat els resultats d'”excel·lents” i ha manifestat “l’orgull” d’aconseguir “els nivells més alts de reserves, ingressos i reserves mòbils mai aconseguits en els nostres 24 anys d’història”.

Pel 2023, la companyia ha aconseguit un rècord de reserves, aconseguint els 16,2 milions, la qual cosa suposa un 29% per sobre de l’any fiscal 2022 i un 42% superior als nivells prepandèmia, “a pesar que la indústria està virant cap a patrons d’estacionalitat més normalitzats, del conflicte a Ucraïna, l’augment global de la inflació i les pertorbacions de la indústria”. Segons eDreams, el volum de reserves de la companyia ha demostrat la seva recuperació després de la pandèmia amb un rendiment superior al del mercat (i al dels seus competidors) per un marge significatiu, impulsat per l’augment de la qualitat del negoci amb el canvi cap al model de subscripció i el desig dels consumidors de viatjar.

El motor de la rendibilitat: la subscripció Prime

El servei de subscripció Prime va aconseguir els 4,3 milions de membres, la qual cosa suposa un creixement interanual del 64%, sumant 1,7 milions de nous subscriptors en l’últim any, segons ha destacat la companyia. Així mateix, ha afegit que l’antiguitat dels membres Prime és el motor de rendibilitat més important. “A mesura que més membres Prime renoven la seva subscripció, augmenta la rendibilitat”, ha explicat. “A mesura que continuem liderant la innovació en el sector de viatges sustentada en un negoci amb visió de futur, sostenible i orientat cap a la tecnologia, aspirem a ampliar els límits del que és possible amb aquesta tecnologia i a revolucionar el sector del comerç electrònic en general”, ha afegit el conseller delegat del grup.