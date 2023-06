Ebro obre una ronda de 20 milions per la reindustrialització de Nissan

La marca d’automòbils Ebro ha obert una ronda de finançament de fins a 20 milions d’euros juntament amb Andbank per finançar l’enginyeria dels models de cotxe que es fabricaran a la planta de la Zona Franca i al desenvolupament del hub d’electromobilitat que ha ocupat la planta de Nissan, segons ha anunciat en un comunicat. Ebro, que forma part del conjunt d’empreses que va guanyar el concurs per reindustrialitzar la fàbrica de Nissan, preveu tancar aquesta primera ronda de finançament durant el mes de juliol.

En el mateix comunicat, la companyia també ha anunciat que s’està plantejant sortir a borsa al BME Growth entre aquest any i el 2024. Ebro confia que el finançament aixecat contribuirà a “continuar utilitzant” les ajudes públiques vinculades al PERTE del vehicle elèctric. Cal recordar que el hub d’electromobilitat se li han adjudicat un total de 65,3 milions d’euros vinculats al PERTE del vehicle elèctric.

Quedaran 60 milions per justificar el finançament el hub

A propòsit d’això, aquests 20 milions que captarà, potencialment, Ebro ajudaran en la batalla a contrarellotge del hub per aconseguir inversors pel seu projecte. Tal com es va saber fa unes setmanes, els substituts de Nissan estan buscant finançament privat per accedir als 65 milions d’euros del Perte del vehicle elèctric, ja que el consorci liderat per QEV i BTech encara no ha aixecat el capital suficient. De fet, l’objectiu del grup d’empreses és aixecar un total de 80 milions i segons va assegurar el CEO de QEV, Joan Orús, que “es confirmaran grans inversions a l’estiu”, i aquest dimecres hem tingut la primera.

50.000 cotxes l’any

Aquests 20 milions d’euros també ajudaran a Ebro a renéixer aquest any de la mà de quatre marques –Btech, Jaton Racing, Api Brothers i Nexus Projectes– amb una nova pick-up elèctrica que servirà per donar feina als treballadors que van quedar-se a l’atur quan la japonesa va tancar. Alhora, també serviran, tal com ja va avançar la companyia en un altre comunicat, a començar la producció de vehicles de cara el 2024. Concretament, preveuen fabricar al voltant de 50.000 unitats de tots els seus models de cara al 2027. Segons ha confirmat el conseller delegat d’Ebro, Pedro Calef, abans de començar la producció la marca ja té comandes a cinc països a Europa.