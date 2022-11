L’històric director de Disney torna després de la sortida del seu successor

Disney ha destituït el que fins ara era el seu director general Bob Chapek amb la intenció de recuperar a Bob Iger, la persona que va dirigir la companyia durant 15 anys i va quintuplicar-ne la capitalització en el mercat durant aquest període. Iger, tornarà a Disney immediatament, tal com ha explicat la junta de la companyia. “Agraïm a Bob Chapek pels seus serveis en Disney al llarg de la seva llarga carrera”, ha sostingut Susan Arnold, presidenta de la junta directiva de Disney.

D’aquesta manera, Iger ha acordat reprendre les regnes de l’empresa durant dos anys, amb el mandat d’establir la direcció estratègica de Disney per a un creixement renovat i treballar en estreta col·laboració amb la junta directiva “en el desenvolupament d’un successor per a dirigir la companyia en finalitzar el seu mandat”.

El mes de juny passat, el consell d’administració de Disney havia decidit estendre per tres anys el mandat com a conseller delegat de Bob Chapek, qui va assumir les regnes de la companyia al febrer del 2020. “La junta ha conclòs que a mesura que Disney s’embarca en un període cada vegada més complex de transformació de la indústria, Bob Iger es troba en una posició única per a liderar a la Companyia a través d’aquest període crucial”, va afegir la directiva.

Una trajectòria triomfal

Després de la seva designació, l’històric executiu de Disney ha subratllat el seu “extremat optimisme” sobre el futur de l’empresa. “Em sento profundament honrat que em demanin tornar a liderar aquest extraordinari equip, amb una missió clara centrada en l’excel·lència creativa per a inspirar a les generacions a través d’una narració audaç i inigualable”, va assegurar. Durant els seus 15 anys com a conseller delegat, entre 2005 i 2020, Bob Iger va ajudar a convertir a Disney en una de les empreses de mitjans i entreteniment més importants del món, liderant les adquisicions de Pixar, Marvel, Lucasfilm i 21st Century Fox, la qual cosa va permetre quintuplicar la capitalització de mercat de la companyia durant el seu temps com a primer executiu.