L’empresa de missatgeria DHL Express ha anunciat aquest divendres que invertirà 80 milions d’euros en la construcció del seu nou hub internacional de transport urgent a l’Aeroport de Barcelona. Segons ha informat l’empresa en un comunicat aquest hub se situarà al Prat de Llobregat. Les previsions de la companyia són que el centre estigui operatiu durant el primer trimestre de 2025 i ha assegurat que “serà una instal·lació essencial i molt necessària”. El del Prat serà el quart hub operatiu de la companyia a l’estat.

L’edifici tindrà una superfície d’uns 10.000 metres quadrats, amb una entreplanta operativa de 7.500 metres quadrats i 3.500 metres quadrats d’oficines. L’obra inclourà dues noves cintes, una automatitzada per a paqueteria amb capacitat per a classificar 10.000 peces per hora, i una altra per a ‘flyers’ amb capacitat per a 7.500 peces a l’hora. La capacitat de processament de la planta superarà les 20.000 peces cada hora i disposarà de quatre ‘fingers’ per a donar servei a més de 120 furgonetes de repartiment.

Recuperació quasi total de les dades prepandèmia

L’anuncia de l’arribada d’aquest nou hub de DHL a Barcelona coincideix amb la millora substancial de les dades aèries de l’aeroport els últims mesos. Durant el mes d’abril, al Prat es van transportar un total de 12.326 tones de mercaderia, una xifra que suposa el 88,2% respecte a l’abril del 2019 i un 2,4% més que l’any 2022. Amb això, s’aconsegueixen les 48.475 tones en els quatre primers mesos de l’any, el que suposa la recuperació del 88% en relació amb el mateix període de 2019 i un augment de l’1,4% respecte a l’acumulat dels mateixos mesos de 2022.

A més, l’Aeroport del Prat va tancar l’abril amb 4.202.059 passatgers, aconseguint recuperar el 92,2% del passatge respecte al mateix període de 2019. Aquesta xifra suposa un augment del 19,3% en relació amb 2022. En aquesta línia Aena ja ha registrat que des de l’inici de l’any han passat per l’aeroport un total de 14.176.110 usuaris, un 94,3% respecte al total dels quatre primers mesos de 2019 i un 43,1% més que el 2022.

De la xifra total de viatgers registrada a l’abril, 4.194.758 van correspondre a passatgers comercials. D’ells, 3.050.965 van viatjar en vols internacionals, el que suposa una recuperació del 91,6% en relació amb abril de 2019 i un 22,8% més que el 2022. D’altra banda, 1.143.793 passatgers ho van fer en vols nacionals, una xifra que representa el 96,1% respecte a abans de la pandèmia i un 10,8% més que l’any passat.

Aquest últim mes s’han gestionat 26.895 operacions, fet que significa una recuperació del 90,4% en comparació amb 2019 i una pujada del 9,1% respecte a 2022. En l’acumulat anual, la xifra de moviments puja fins als 92.763 vols; una recuperació del 90,6% en relació amb 2019 i un 23% més en comparació amb els mateixos mesos de 2022.