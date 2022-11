DFactory, el nexe barceloní de les empreses de tecnologia 4.0

La nova era tecnològica ha envaït Barcelona. El Consorci de la Zona Franca s’ha convertit en l’epicentre d’aquesta transformació del teixit empresarial que viu la ciutat. D’aquesta manera i per tal de mantenir les sinergies entre les companyies més innovadores, l’organisme ha obert diferents instal·lacions per cultivar el talent. DFactory és un d’aquests espais on les empreses poden continuar creant i creixent en un edifici sostenible, eficient i especialitzat en tecnologia 4.0. “L’objectiu és convertir-se en el centre d’indústria 4.0 més important del sud d’Europa”, explica Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

L’edifici situat a la mateixa Zona Franca té més 17.000 metres quadrats de superfície que aplega grans corporacions com HP o NTT Data, start-ups i empreses relacionades amb la nova tecnologia -intel·ligència artificial, impressió 3D, robòtica, blockchain, IoT, realitat virtual-. La inversió en aquest edifici fou de 30 milions d’euros està construït amb 2.000 tones d’acer. “Tenim el certificat Leed Gold d’instal·lacions sostenibles”, comenta Pere Navarro. Amb una capacitat per aplegar gairebé més d’una cinquantena d’empreses, les instal·lacions tenen un 60% d’ocupació, amb una trentena d’empreses instal·lades i unes 500 persones treballant. Segons explica Navarro, “l’únic requisit per entrar a formar part del DFactory és tenir un projecte relacionat amb la innovació i la indústria”.

Imatge interior de les instal·lacions del DFactory / Cedida

Tot i que l’edifici encara no està ple, ja hi ha un nou projecte per ampliar les instal·lacions. El solar al costat del DFactory també és propietat del consorci i s’hi construirà un edifici d’uns 72.000 metres quadrats, en el que serà la segona fase del projecte. Hi ha pocs detalls d’aquesta nova construcció, però la seva magnitud es deu a la necessitat de tenir espais més grans per algunes companyies que ja han mostrat interès a instal·lar-se a la Zona Franca, però no tenen la quantitat d’espai desitjat.

Un espai de col·laboració

Pel que fa a les empreses que ja estan instal·lades al DFactory, asseguren que “hi ha moltes sinergies que no s’haurien aconseguit sense aquest espai”. De fet, no hi ha lloc per guardar secrets en les instal·lacions, ja que tots els despatxos són de vidre. Però, no ha estat un problema perquè es creïn diferents col·laboracions entre companyies. Des d’un cotxe elèctric i innovador, fins a impressions 3D per facilitar la feina a l’hora d’explicar el projecte d’algunes companyies. Totes les empreses entrevistades estan d’acord en confirmar que “el DFactory és un espai de col·laboració”.

En l’intent de fer un recull de la diversitat que hi ha a les instal·lacions, quatre empreses del sector expliquen la seva història i remarquen com l’espai del consorci ha estat un avantatge des del punt de vista del creixement empresarial. De fet, entre elles també hi ha hagut projectes de col·laboració que han permès obrir els horitzons de moltes de les iniciatives d’aquestes companyies. “Tenir l’oportunitat de treballar amb altres empreses del sector és una gran sort”, asseguren alguns directius.

Windforce, solucions personalitzades d’impressió 3D

La producció industrial està fent un gir de 180 graus. Abans es perdia molt temps fabricant peces, ja que era un procés llarg i complex. La impressió 3D ha estat un salvavides per retallar el temps que es triga a produir i ha crescut la necessitat d’experts en aquesta tècnica. En aquest context neix Windforce, una companyia que es troba al DFactory i treballa en la producció de grans peces industrials utilitzant impressores 3D. “Estem veient com la impressió s’està implementant en tots els sectors”, explica Luís Christophe, director general de la companyia.

Amb un any de vida, però una experiència de mitja dècada en el sector, l’empresa ha participat en una gran quantitat de projectes d’impressió en sectors molt diversos. Segons Christophe, la indústria de l’automòbil i l’aeroespacial són les grans línies d’actuació de les empreses d’impressió 3D. “Poder substituir el metall per peces de plàstic amb les mateixes prestacions és un estalvi de diners”, diu el director general. L’empresa va néixer amb l’objectiu de vendre impressores, però ha acabat donant servei a aquelles empreses que necessiten solucions d’impressió 3D.

Una de les impressores 3D amb les quals treballa Windforce / Cedida

Picvisa, tecnologia avançada per a la separació de residus

La sostenibilitat s’ha convertit en una de les principals prioritats de les empreses. Davant de la gran quantitat de residus que es generen, moltes empreses han començat a desenvolupar solucions per contrarestar-ne l’impacte negatiu. Una d’elles, és Picvisa que està especialitzada en la venda de solucions aplicades a la valorització de materials. “Treballem amb plàstic, vidre i ara estem entrant en el sector dels teixits”, explica Joan Manel Casamitjana, director executiu de la companyia.

La companyia està instal·lada al Dfactory i ja té un plantilla d’unes 25 persones. Segons descriu Casamitjana, treballen en tres segments molt diferents. Primerament, venen les seves solucions a explotadors d’instal·lacions, que bàsicament controlen tot allò que passa dins de la fàbrica. Després també tenen clients entre les empreses integradores de mecanismes de gestió de residus. Finalment, també treballen amb companyies que gestionen alguns recursos en concret. “Els nostres clients no només venen per un projecte, sinó que tenim certa continuïtat”, reconeix el director executiu.

Alisys, la nova era de robots dinàmics i socials

Els robots estan conquerint el món i això no és cap secret. La mecanització d’algunes tasques ja ha estat possible gràcies a empreses especialitzades a programar maquinària. Una d’aquestes companyies és Alisys, una empresa de Gijón amb seu al DFactory que fa 20 anys que crea programaris, però des de fa quatre treballen en el món de la robòtica. Tenen dues classes de robots: els dinàmics i els socials. “El segon grup s’encarrega de donar serveis a les persones”, diu Antonio Miranda, especialista en robòtica i programador d’Alisys. Aquests robots ja s’han provat en diversos projectes en alguns hospitals i hotels com a ajudants o bé com a conductors d’algunes teràpies.

Un dels robots d’Alisys / Cedida

Pel que fa al segon grup de robots són aquells que es poden moure i tenen la capacitat de traslladar-se en diferents terrenys. “Són aquells que poden fer guàrdies o bé moure’s per entorns perillosos”, assegura Miranda. A més, la companyia també té una plataforma integrada des de la qual es poden coordinar tots els seus robots. “L’objectiu és que un sol operari pugui tenir el control de totes les màquines des del mateix comandament”, explica el programador de la companyia.

Innovae, la realitat virtual al servei de la professionalització

La realitat virtual ja és una de les tecnologies que més ha revolucionat el sector. Formacions que abans s’havien de fer presencialment, malgastant recursos i posant els aprenents en situacions de perill ja es poden fer des d’un espai segur. Gràcies a les empreses que creen tecnologia de realitat virtual aquestes formacions ja poden fer-se sense cap classe de perill. Una de les companyies que es dedica això és Innovae, una empresa que també està instal·lada al DFactory i que proporciona cursos de formació per a treballadors. “Hem arribat a fer més de 500 projectes”, afirma Xavier Riba, cofundador de l’empresa.

L’empresa té seu també a San Sebastián i a Madrid, però des de Barcelona coordina la gran majoria de les iniciatives. “Des de formacions fins a suport visual d’operaris, simuladors i formacions en prevenció de riscos són alguns dels camps en els quals treballem”, reconeix Riba. Amb una trentena de treballadors, la companyia ja ha fet projectes per tot el món i continua treballant per implementar la realitat virtual en els processos d’aprenentatge de pràcticament tots els sectors.

Una simulació de la realitat virtual d’Innovae / Cedida

Tot això converteix el DFactory en l’epicentre barceloní de la innovació i la tecnologia. Les companyies troben en les instal·lacions un espai on poder treballar de manera individual o en projectes compartits. El creixement d’aquestes instal·lacions proven la necessitat de continuar implementant solucions digitals a la societat. “Continuem treballant en la cultivació del talent i el creixement del sector“, asseguren fonts del consorci.