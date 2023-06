Desestimada la demanda de Pimec contra Canadell per vulnerar drets d’honor

El jutjat de primera instància número 11 de Barcelona ha desestimat la demanda de Pimec contra l’expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, per vulneració del dret a l’honor. Canadell va afirmar en unes declaracions públiques que la patronal feia “25 anys que no elegia un president”, el que va provoca la indignació de Pimec que el va demandar. Segons el jutge, “no s’observa en les manifestacions del demandat cap matís injuriós, desproporcionat o denigrant” i atribueix les manifestacions de Canadell a la llibertat d’expressió. Tot i això, la sentència no és ferma i es pot recórrer en el període de 20 dies.

L’expresident de la Cambra va fer aquestes declaracions en un acte organitzat pel Consell General de Cambres de Catalunya a la Llotja de Mar a finals del 2020. Pimec va decidir acusar-lo de vulneració del dret de l’honor i demanava que es condemnés Canadell al pagament de 30.000 euros per manifestar que Pimec feia 25 anys que no celebrava eleccions i que escollien el seu president a dit. El president de la Cambra barcelonina en aquell moment estava fent referència al període que Josep González va estar al capdavant de la patronal.

El president de la Fundació Pimec i expresident de Pimec, Josep González / Mireia Comas

Una sentència que no és ferma i la possibilitat de recórrer

Després de conèixer la sentència, fonts de Pimec han explicat a l’ACN que el Comitè Executiu i els serveis jurídics de l’entitat encara estan valorant si recorreran contra aquesta sentència davant l’Audiència de Barcelona. Segons la patronal, en la resolució judicial ja s’explica que en cap cas hi ha hagut “cap vulneració de les lleis, ni els estats, ni els reglaments en els seus processos electorals”, ja que tots aquests processos “s’acorden a la legalitat”. Per això, la patronal es prendrà el període de 20 dies per reflexionar si volen recórrer la demanda. No obstant això, les fonts consultades per l’ACN també han assenyalat que la demanda va ser interposada contra Canadell a títol personal però “mai contra cap institució”.