DEFCON8, la catalana que lidera un consorci internacional per la sostenibilitat

L’internacionalització de les empreses emergents catalanes s’ha convertit en gairebé una prioritat des de bon inici. Una projecció mundial acosta aquestes empreses a nous mercats. Un exemple de les sinergies amb el món és l’empresa DEFCON8, especialista en la monitorització i eficiència de l’ús d’aigua. Aquesta companyia catalana fundada el 2016 ja lidera un consorci internacional que recentment ha guanyat un contracte de 537.000 euros per desenvolupar un projecte pilot adreçat a convertir en sostenibles energèticament sis edificis existents arreu d’Europa. En concret, el consorci presentarà un pilot per aplicar la seva plataforma a edificis d’Alemanya, Eslovènia, Portugal, Turquia, Israel i Catalunya. Per guanyar aquesta licitació europea del projecte procuRE, finançat per la Unió Europea, DEFCON8 ha comptat amb el suport d’Acció –l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball–, per mitjà del servei de Compra Pública d’Innovació.

DEFCON8 és una empresa catalana amb seu a Sant Cugat que des de fa sis anys coordina i lidera una plataforma única que reuneix una desena de solucions relacionades amb l’estalvi energètic. La companyia compta amb una plataforma de programari com a servei (SaaS) de monitorització de l’ús de l’aigua i ofereix recomanacions per tal d’optimitzar-ne l’ús. La seva és una de la desena de solucions relacionades amb l’estalvi energètic que integren la plataforma creada pel consorci internacional. “La plataforma única és una solució plug and play que permet a qualsevol que vulgui renovar un edifici escollir en un sol espai les opcions que més s’hi ajustin per necessitats i pressupost establint un sol contacte”, explica Javier Ray, cofundador de la companyia.

Una proposta per millorar edificis europeus rellevants

Amb un planter de vuit treballadors, la companyia ja s’ha situat al capdavant del SERB (Smart Energy Buidling Renovation), un consorci que defensa la sostenibilitat i l’estalvi energètic amb projectes de projecció internacional. Concretament, la proposta liderada per DEFCON8 ofereix la instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre dels edificis, amb les quals es recull energia que es conserva en bateries per convertir la instal·lació en autosostenible. A més, la proposta inclou el canvi d’il·luminació per sistemes LED, la instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua i l’ús de domòtica per reduir el consum global d’energia.

Concretament, els edificis seleccionats per renovar-se energèticament en aquesta prova pilot són, per una banda, tres escoles ubicades a Nuremberg (Alemanya), Velenje (Eslovènia) i Vila Nova de Gaia (Portugal). I, de l’altra, l’aeroport d’Eilat (Israel), la Yildiz Technical University d’Ismek (Istanbul, Turquia) i la Casa de la Vila de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Catalunya). Ray també afirma que guanyar aquest contracte “els ofereix una gran visibilitat i els permet obtenir una validació al mercat de la nostra solució de monitorització de l’aigua”.

La licitació europea que ha guanyat el consorci que lidera la companyia catalana pretén impulsar la renovació energètica d’edificis com a gran palanca de canvi per assolir els objectius europeus de neutralitat climàtica l’any 2050. És un treball intensiu de no només canviar les estructures sinó fer que els interiors i tota la il·luminació així com l’electricitat no generin cap classe de contaminació. En aquest sentit, s’han seleccionat sis edificis d’arreu d’Europa que, en aquesta fase, rebran les propostes pilot de renovació elaborades per tres consorcis internacionals, entre ells el SEBR. En el cas de guanyar també la tercera fase de la licitació, el consorci liderat per la start-up catalana podrà instal·lar les seves solucions en alguns d’aquests edificis.