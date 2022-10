Deale, un Tinder per a pimes i inversors

El teixit empresarial català està format majoritàriament per petites i mitjanes empreses. De fet, les pimes ja representen un 90% de l’activitat empresarial del territori aproximadament. Tot i això, el perill de dissolució d’aquestes empreses és imminent, ja que la gran majoria estan dirigides per persones que al 2030 estaran jubilades. És per això que neix Deale, el ja anomenat Tinder per a pimes, una aplicació que posa en contacte directors generals i inversors per assegurar la supervivència de la companyia i fer factible el seu relleu generacional. Amb un planter de gairebé una trentena de treballadors i un any dins del mercat, Deale ja ha assegurat el relleu de més de 1.000 empreses.

“El 2030, 150 milions de boomers es jubilaran i la meitat tenen empreses sense relleu generacional”, explica Gerard Garcia, fundador de Deale. En aquest sentit, ell mateix assegura que no tots els negocis passen de pares a fills i que, per tant, aquesta classe de “transferència de patrimoni” s’ha de traspassar de la manera correcte i a qui realment hi estigui interessat. “Posar en contacte inversors i empreses de manera automatitzada i digital era una manera de solucionar la manca de relleu”, assegura el fundador. Així doncs, l’empresa emergent, que va començar a funcionar fa menys d’un any, ajuda a les empreses a poder marcar-se un preu de mercat i les connecta amb els inversors que estan interessats en comprar-les.

Una valoració en minuts

La plataforma de Deale funciona de manera molt intuïtiva per tal de què les empreses puguin fàcilment trobar inversors. En primera instància la mateixa aplicació fa una valoració de la companyia, això vol dir que li posa un preu, un valor pel qual hauria de anunciar-se. “Automàticament des de Deale comencem la recerca de possibles inversors que encaixin amb els requisits de la societat”, explica Garcia. A més, la companyia proporciona als seus clients, l’anomenat Deal manager una figura que acompanya a l’empresa en tots els tràmits fins acabar tancant un acord amb els inversors. “Duem a terme un servei d’acompanyament i assegurem el relleu de les companyies”, reconeix el fundador, que afegeix que “és la única manera de capitalitzar l’esforç d’anys de feina”.

A part de posar preu a les pimes, Deale també redueix les despeses per a les empreses que han de buscar la manera de deixar el seu llegat en bones mans. De fet, el procés de relleu generacional, quan no hi ha un pacte clar entre pares i fills, acaba sent un batibull de burocràcia que gasta molts diners i molt temps. “En la nostra plataforma, les empreses paguen un total de 250 euros al mes per tots els nostres serveis”, afirma el fundador. A més, han aconseguit tancar acords en menys de 120 dies quan “tradicionalment es triga entre sis i vuit mesos”, explica Garcia.

Una oportunitat pels inversors

Deale és una aplicació que també dona servei als inversors, és a dir, la funció principal de la start-ups és connectar empreses i inversors. És per això, que la plataforma també integra una secció on els inversors poden veure les companyies que hi ha a la venda. “Tenim també un apartat on els inversors poden preguntar tot allò que necessiten”, recorda el fundador de l’empresa emergent. D’aquesta manera, els inversors ja poden veure el que els ofereix la companyia per poder decidir. Actualment, ja s’han efectuat unes 1.000 operacions amb una quantitat d’aproximadament 600 inversors. “I tot en 12 mesos”, remarca Garcia.

Pel que fa al preu que paguen per tenir una subscripció, els inversors tenen una quota mínima i després han de pagar-li a Deale un percentatge dels beneficis aconseguits. “Tenim grans esperances amb aquesta connexió que hem creat”, reconeix el fundador, que també explica que “és un model que podria funcionar en altres mercats”.

L’aplicació també té una tercera pota que fa funcionar els sinergies entre empreses i inversors. Aquest és el cas dels assessors, persones que tenen la seva cartera de clients i que utilitzen Deale per posar-los en contacte amb altres inversors que vulguin apostar per les empreses. “Tenim una cinquantena d’assessors que confien en nosaltres i porten la seva cartera viva de clients”, descriu el fundador de la start-up catalana.

Més inversió per seguir creixent

La companyia ja fa un any que va entrar en el mercat, però el seu creixement ha estat molt més accelerat del que s’esperava. El mateix fundador assegura que “la plataforma s’ha anat creat a mesura que els clients han anat enumerant les seves necessitat”. En aquest sentit, Deale demostra que es necessitava aquesta classe de companyia i ells mateixos han sabut trobar aquest espai al mercat. “Som el melic de molts interessos i volem fer-ho bé”, explica Garcia. Amb una cartera de clients que s’expandeix per tot l’Estat, Deale ja porta 80.000 euros de facturació i espera acabar l’any amb entre 100.000 i 300.000 euros, ja que “la facturació canvia molt depenent de les operacions que tanquem”, explica.

D’altra banda, la companyia va anunciar el tancament d’una ronda de finançament d’1,5 milions d’euros que ja han assegurat que “utilitzaran per consolidar i millorar la tecnologia”. Així doncs, després d’un any al mercat, Deale continua amb les expectatives molt altes i el seu fundador assegura que són una companyia necessària i “amb un model sostenible des del primer moment”. A part, però, també confirma que tenen l’objectiu d’ajudar a les pimes, perquè -en paraules del fundador- “de nosaltres depèn que entrin al mercat”.