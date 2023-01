La crisi de preus frena l’expansió dels gegants dels microxips

Les grans companyies fabricants de semiconductors ja noten l’alentiment de l’economia global. Si bé durant els anys de la pandèmia les tres foundries globals –la taiwanesa TSMC, la sud-coreana Samsung i la nord-americana Intel– van accelerar les seves xifres de vendes, i la demanda va provocar diversos colls d’ampolla que han arribat a aturar temporalment l’activitat de fàbriques a Barcelona, els resultats finals del 2022 revelen que el frenesí de la demanda de microcomputació arriba al seu fi. Només una de les tres multinacionals, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, registra un augment interanual de la facturació, tot i que ha quedat per sota de les previsions establertes a principis de curs.

Els avantatges d’escalabilitat de TSMC –una indústria més concentrada, a banda de la exclusivitat del proveïment de microxips per a Apple– han aconseguit que la taiwanesa no acabi el 2022 amb una caiguda de vendes. De fet, a dotze mesos el creixement és substancial: segons els càlculs mes a mes de l’agència nord-americana Bloomberg, la firma ha assolit al quart trimestre una xifra de negoci de 20.600 milions de dòlars, un 42,6% més que l’any anterior. Tot i això, els càlculs de la direcció s’elevaven fins a prop dels 21.000 milions. Tot i minsa, la davallada respecte de les aspiracions és significativa, en tant que la taiwanesa va reduir el seu pla d’inversions i despesa en un 10% durant l’exercici –cosa que ja estableix unes estimacions de resultats més modestes del normal–.

Problemes a Apple

L’empresa coincideix amb diversos analistes internacionals a imputar la facturació del quart trimestre a una davallada en la demanda de l’electrònica de consum –un fenomen general que també colpeja els altres líders del sector–. A banda de la conjuntura global, però, també s’ha vist afectada pel conflicte laboral que encara pateix la principal factoria d’Apple –el seu principal client– a la província xinesa de Henan. La mala gestió de les autoritats corporatives i regionals de la seguretat dels treballadors enfront de les noves onades de contagis de covid va provocar el passat novembre un esclat de protestes que ha fet plantejar-se a la companyia de Tim Cook diversificar la seva cadena productiva i reduir la manufactura a la Xina.

TSMC dedica bona part de la seva producció a productes Apple / EP

Cops a Santa Clara i Suwon-si

A diferència de TSMC, Intel no ha aconseguit, com a mínim fins al setembre, mantenir la seva facturació. Les darreres dades publicades per la californiana, corresponents al Q3, indiquen una caiguda d’ingressos del 20% en comparació amb el 2021. Al tancament del novè mes de l’any, la firma amb seu a Santa Clara, va declarar una xifra de negoci de 15.300 milions de dòlars, una caiguda propera als 4.000 milions respecte dels més de 19.200 assolits al tercer trimestre del 2021. Si bé va mantenir beneficis –uns 1.000 milions d’ingressos nets–, la reducció del balanç va ser encara més pronunciada, amb un retrocés proper als 5.800 milions respecte als 6.800 demostrats al setembre del 21.

El batzac a Samsung ha estat encara més fort. La sud-coreana sí que ha publicat estimacions dels seus resultats del quart trimestre, amb una expectativa de reducció de beneficis propera al 70% en termes interanuals. Segons el document publicat per la multinacional, els guanys nets de la firma s’elevarien fins als 3.380 milions de dòlars, una caiguda del 69% en comparació amb el quart trimestre del 2021. La firma justifica la davallada per la “caiguda de la demanda de telèfons intel·ligents i xips de memòria”, els principals productes que ofereix al mercat tecnològic.

Amb tot, però, cap de les companyies augura un canvi de tendència a llarg termini. Especialment des de la taiwanesa, la direcció afirma que el cop de finals del 2022 respon a motius conjunturals, i no esperen que el creixement de la demanda de microprocessadors –i, amb ells, de materials semiconductors i tota la seva cadena de valor– es freni en termes estructurals.