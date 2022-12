Creix un 5% la creació d’empreses a Catalunya mentre cau a l’Estat un 2,7%

L’emprenedoria catalana ha superat l’estatal aquest més d’octubre. I és que, en comparació a l’any passat, aquest mes es van crear un 5% més d’empreses a Catalunya fins a les 1.415, segons el registre de Societats Mercantils de l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest és el segon creixement consecutiu del país, tot i que segueix liderant el rànquing el mes de setembre, on es van crear un 16% més d’empreses que l’any anterior. Les dissolucions d’empreses, es van mantenir estables (0%), fins a les 133. D’aquestes, 79 ho van fer de manera voluntària, 15 per fusió i 39 per altres causes. Pel que fa a les xifres generals, l’estat espanyol va perdre massa empresarial i la seva creació d’empreses va caure un 2,7% aquest octubre en comparació al mateix mes del 2022.

En termes absoluts, Catalunya es va situar a l’octubre com la segona comunitat autònoma de l’Estat amb major nombre de societats mercantils creades, només superada per Madrid (1.655). El percentatge de creixement més alt va ser el del País Basc (23,4%). Segons les xifres publicades aquest dijous, al conjunt de l’Estat en el desè mes de l’any es van crear 7.149 societats mercantils i se’n van dissoldre 1.919, un 8,8% més que en el mateix període de l’any anterior. Aquestes xifres confirmen que a l’estat espanyol hi ha hagut una davallada de noves creacions i més empreses que l’any passat han fet fallida. En comparació, Catalunya ha aconseguit augmentar la creació d’empreses i s’ha mantingut estable la taxa de dissolució d’aquestes.

Per part seva, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 5% a l’octubre, fins a les 2.045 empreses. El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 1.400 milions d’euros, xifra un 3,5% superior a la d’octubre de 2021, mentre que el capital mitjà va ser de 685.013 euros, un 1,4% menys.

El sector del comerç lidera el rànquing

L’activitat econòmica de les empreses que s’han creat a l’estat espanyol no varia massa des de l’any passat. Els sectors líders encara són el comerç, l’immobiliari, les finances i assegurances i la construcció. Aquest passat mes d’octubre dues de cada 10 noves companyies a l’Estat van ser de comerç, el que equival a un 19% del total. Seguint-les de molt a prop amb un 16,9% van ser les empreses del sector immobiliari, finances i assegurances. Amb un 13,9% i en tercera posició de les empreses que es van crear, un 13,9% van ser del sector de la construcció. En les dissolucions, va encapçalar el rànquing el sector immobiliari, ja que un 19,5% de les empreses van ser d’aquest sector.