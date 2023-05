Els costos de reestructuració porten Grifols a pèrdues de 108 milions

Grifols ha tancat el primer trimestre amb pèrdues de 108 milions d’euros. La farmacèutica catalana, que el passat dilluns va completar la remodelació de la seva directiva, acaba el març en negatiu un any després de guanyar 53,3 milions d’euros. El mal resultat, ja previst, respon a l’elevat cost de la reestructuració orgànica entomada durant l’any -amb un ERO que ha afectat més de 50 treballadors-, que s’eleven fins als 140 milions d’euros. Thomas Glanzmann, president executiu i CEO de Grifols, ha subratllat que els resultats de la companyia mostren un “trimestre sòlid malgrat el difícil entorn macroeconòmic”.

El benefici net ajustat de l’empresa d’hemoderivats es va situar en 26 milions d’euros i els seus ingressos totals es van disparar un 23,2%, fins als 1.561 milions d’euros, pels “bons” resultats de Biopharma, els ingressos dels quals van créixer un 26,2% en el primer trimestre, fins als 1.291 milions d’euros. Segons ha informat aquest dimarts la companyia, els resultats posen de manifest la fortalesa del negoci. “La simplificació del nostre model de governança i la nova estructura de lideratge continuaran impulsant aquesta transformació”, ha destacat Glanzmann. Ell mateix ha assegurat que “els progressos que estem aconseguint són especialment significatius a mesura que avança 2023 per a impulsar l’eficiència operativa de la companyia i millorar la nostra base de costos de plasma”.

Imatge dels directius de l’empresa a la junta d’accionistes de Grifols / ACN

Un resultat sense despeses positiu

El resultat brut d’explotació (Ebitda) ajustat, que exclou principalment 140 milions d’euros no recurrents de costos de reestructuració, es va situar en 298,8 milions d’euros i el marge de l’Ebitda ajustat va ser del 21% sense incloure Biotest i del 19,3% incloent-lo. Les estimacions d’Ebitda ajustat de Grifols han millorat i se situen per sobre del 21% per al primer semestre de 2023 i en el 22-24% per a l’exercici complet, mentre que s’eleva la previsió d’Ebitda ajustat a més de 1.400 milions d’euros per a tot l’any. A més, Grifols ha informat que ha executat més del 80% del seu pla inicial d’estalvi de costos de 400 milions d’euros i ha ampliat l’impacte previst a més de 450 milions euros.

Repunt en borsa

Tot i les pèrdues, i amb el pla de reestructuració ja enrere, els mercats han apreciat els resultats de Grifols durant el primer trimestre. A un quart de 10 del matí d’aquest dimarts, les accions de la farmacèutica catalana es disparaven per sobre del 5%, fins als 10,065 euros per títol -un alça líder a l’Ibex 35 a inici de la jornada-. Segons Glanzmann, la confiança dels inversors respon a “la fortalesa del negoci” que han constatat els comptes trimestrals. “Resulten especialment significatius els progressos que assolim a mesura que avança el 2023 per impulsar l’eficiència operativa de la companyia i millorar la base de costos de plasma”, assegura el flamant CEO i president, tot celebrant l’èxit de “la simplificació del model de governança i la nova estructura de lideratge” de la companyia.