La contractació logística catalana tanca el millor any de la seva història

La contractació d’espais logístics continua en tendència alcista a Catalunya. Després de diversos trimestres amb màxims històrics, el quart del 2022 ha deixat un altre rècord al sector. Entre l’octubre i el desembre les empreses catalanes van contractar 243.391 metres quadrats de terreny dedicat a la logística, el que deixa el total anual per sobre dels 834.728 metres quadrats de terreny, la xifra més elevada mai registrada al país.

Segons un informe publicat per la consultora immobiliària Forcadell, el gruix de l’activitat es va concentrar durant el quart trimestre a la segona corona catalana, és a dir, justament fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb 10 noves contractacions, aquestes comarques lideren els pactes tancats, si bé no la superfície contractada. A la tercera corona, corresponent principalment a les altres demarcacions del país, es va acordar el traspàs o lloguer de 125.157 metres quadrats.

La mitjana de superfície contractada a cada operació ha superat durant el 2022 els nivells històrics del sector. Durant els cursos anteriors, la superfície mitjana de les contractacions voltava els 9.000 metres quadrats, mentre que el passat curs es va elevar fins als 13.000, amb una munió d’operacions de gran mida.

Tres grans magatzems

Entre els contractes tancats a la tercera corona, la mitjana es dispara fins als 24.431 metres quadrats. Les dues operacions més ambicioses quant a superfície, de fet, s’hi van situar. Un lloguer logístic a Constantí d’uns 40.000 metres quadrats va ser el de mida més gran de tot el curs, seguit per l’acord de Daher per adjudicar-se una plataforma logística a Santa Perpètua de la Mogoda. A la segona corona se situa la tercera, a Barberà del Vallès, amb el lloguer d’una nau propietat de Meridia Capital de més de 17.000 metres quadrats.

Preus a l’alça

Els elevats costos de les matèries primeres per a la construcció d’aquesta mena de superfícies continuen forçant els propietaris a disparar els preus dels lloguers logístics. Així, a la primera corona els preus es van elevar fins als 7,5 euros el metre quadrat. A la segona corona, menys valuosa, es van situar als volts dels 6,75 dòlars de màxima; mentre que a la tercera es van reduir fins as 4 euros. La consultora indica, amb tot, que l’encariment encara no ha tocat sostre. “Encara esperem increments de rendes per al 2023”, postil·la Gerard Plana, director de logística i industrial de Forcadell.

Quant a les xifres d’inversió immologística, des de Forcadell celebren un “mercat molt actiu” durant el 2022. Tot i les pujades de tipus, que limiten la viabilitat d’alguns projectes per l’encariment del deute financer, la consultora immobiliària preveu “un 2023 bastant actiu”, atès que els potencials compradors o llogaters “encara tenen liquiditat i voluntat inversora en el sector logístic”.